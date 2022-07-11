Два вуза Екатеринбурга вошли в топ-15 по зарплатам выпускников

12 июля 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Выпускники-экономисты УрФУ первые годы работы получают около 80 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) попали в рейтинг российских экономических вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob. УрФУ, по результатам анализа, занял 12 строчку. Выпускники вуза, занятые в экономической и финансовой сферах, в первые пять лет после окончания учебы получают в среднем 80 тысяч рублей. УрГЭУ расположился двумя строчками ниже — на 14 месте. Там, по данным авторов исследования, средняя зарплата выпускника-экономиста составляет 75 тысяч рублей. «Топ-3 лидеров рейтинга за год не изменился. На первом месте — МГИМО (150 тысяч рублей). На второй строке — НИУ „Высшая школа экономики“ (140 тысяч рублей). Третье место у МГУ имени Ломоносова (130 тысяч рублей)», — говорится в пояснении к рейтингу. Также в первую десятку вошли московские РАНХиГС, Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова, петербургский СПбГУ, казанский КФУ, нижегородский Университет Лобачевского. Вузы уральских регионов, например, ЧелГУ и ТюмГУ, заняли места в пределах топ-20. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) попали в рейтинг российских экономических вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob. УрФУ, по результатам анализа, занял 12 строчку. Выпускники вуза, занятые в экономической и финансовой сферах, в первые пять лет после окончания учебы получают в среднем 80 тысяч рублей. УрГЭУ расположился двумя строчками ниже — на 14 месте. Там, по данным авторов исследования, средняя зарплата выпускника-экономиста составляет 75 тысяч рублей. «Топ-3 лидеров рейтинга за год не изменился. На первом месте — МГИМО (150 тысяч рублей). На второй строке — НИУ „Высшая школа экономики“ (140 тысяч рублей). Третье место у МГУ имени Ломоносова (130 тысяч рублей)», — говорится в пояснении к рейтингу. Также в первую десятку вошли московские РАНХиГС, Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова, петербургский СПбГУ, казанский КФУ, нижегородский Университет Лобачевского. Вузы уральских регионов, например, ЧелГУ и ТюмГУ, заняли места в пределах топ-20.