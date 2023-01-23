В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Березников

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Вахта Памяти-2022. Челябинск, гвоздики, цветы, рука
Прощание с погибшим пройдет 25 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В время проведения СВО на Украине погиб военнослужащий из Березников (Пермский край) Сергей Князев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города на своей официальной странице.

«Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Князев Сергей Алексеевич», — говорится в группе. Прощание с погибшим пройдет в городском КДЦ 25 января.

Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. В правительстве РФ неоднократно заявляли о готовности к переговорам по украинскому конфликту, однако Киев выдвигает «неприемлемые условия» для страны.

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В время проведения СВО на Украине погиб военнослужащий из Березников (Пермский край) Сергей Князев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города на своей официальной странице. «Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Князев Сергей Алексеевич», — говорится в группе. Прощание с погибшим пройдет в городском КДЦ 25 января. Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. В правительстве РФ неоднократно заявляли о готовности к переговорам по украинскому конфликту, однако Киев выдвигает «неприемлемые условия» для страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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