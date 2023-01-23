В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Березников

Прощание с погибшим пройдет 25 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В время проведения СВО на Украине погиб военнослужащий из Березников (Пермский край) Сергей Князев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города на своей официальной странице.

«Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Князев Сергей Алексеевич», — говорится в группе. Прощание с погибшим пройдет в городском КДЦ 25 января.

Спецоперация на территории Украины и Донбасса продолжается с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. В правительстве РФ неоднократно заявляли о готовности к переговорам по украинскому конфликту, однако Киев выдвигает «неприемлемые условия» для страны.