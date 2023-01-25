Глава округа в Пермском крае винит суд в коммунальном коллапсе

Ольга Лаврова недовольна затягиванием судебного процесса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае Арбитражный суд отложил процесс, на котором решается спор о передаче водоканализационного имущества поселка Яйва из частной в муниципальную собственность. Глава Александровского округа, куда входит поселок, Ольга Лаврова выразила недоумение по этому поводу. По ее словам, суд не первый раз откладывает принятие решения, а из-за этого невозможно комплексно решить проблему с водоснабжением Яйвы.

«Не понимаю позицию наших судов, которые несмотря на требования администрации и налоговой инспекции о принятии решения, несмотря на то что решается судьба обеспечения водой жителей целого поселка с численностью девять тысяч человек, постоянно переносят и откладывают судебные заседания», — пишет Лаврова в соцсетях. Следующее заседание назначено на 20 февраля.

Суть спора между мэрией и ООО «Управление «ЖилСервис» в стоимости водного хозяйства Яйвы. В 2010 году компания выкупила его у муниципалитета за 10 млн рублей, а теперь просит 78 млн. При этом, по словам Лавровой, «имущество на протяжении последних 12 лет приходило в упадок», поэтому чиновники хотят выкупить его за четыре млн рублей.

Жители Яйвы постоянно сталкиваются с отключением водоснабжения и коммунальными авариями. 19 января краевой министр ЖКХ Артем Балахнин созвал оперативное совещание, на котором Лаврова сообщила, что ООО «Управление ЖилСервис» является банкротом и не выполняет обязательства. Несмотря на это ей поручили решить проблемы в кратчайшие сроки, после чего мэрия Александровска выделила из резервного фонда деньги на экстренные работы. Чиновники при этом подчеркнули, что «кардинально ситуацию возможно исправить только после того, как водоканализационное имущество перейдет в муниципальную собственность».