Словакия поставила жесткое условие для отправки Киеву советских танков

Словакия хочет получить танки Leopard от Украины в обмен на поставки собственной техники
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НАТО. Москва, зима, леопард, нато, nato, танк
Словакия поставит Киеву танки только в обмен на современную западную технику Фото:
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Словакия готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого оборонного ведомства Мартина Ковал-Какашчикова.

«Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — заявила Ковал-Какашчикова, ее слова цитирует портал «Тераз». Пресс-секретарь подчеркнула, что ее страна заинтересована в получении немецких танков Leopard 2A4.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг.

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Словакия готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого оборонного ведомства Мартина Ковал-Какашчикова. «Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — заявила Ковал-Какашчикова, ее слова цитирует портал «Тераз». Пресс-секретарь подчеркнула, что ее страна заинтересована в получении немецких танков Leopard 2A4. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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