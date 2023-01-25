Словакия поставила жесткое условие для отправки Киеву советских танков

Словакия готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого оборонного ведомства Мартина Ковал-Какашчикова.
«Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — заявила Ковал-Какашчикова, ее слова цитирует портал «Тераз». Пресс-секретарь подчеркнула, что ее страна заинтересована в получении немецких танков Leopard 2A4.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг.
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Словакия готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого оборонного ведомства Мартина Ковал-Какашчикова. «Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — заявила Ковал-Какашчикова, ее слова цитирует портал «Тераз». Пресс-секретарь подчеркнула, что ее страна заинтересована в получении немецких танков Leopard 2A4. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг.