Словакия поставила жесткое условие для отправки Киеву советских танков

Словакия хочет получить танки Leopard от Украины в обмен на поставки собственной техники

25 января 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Словакия поставит Киеву танки только в обмен на современную западную технику Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого оборонного ведомства Мартина Ковал-Какашчикова. «Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — заявила Ковал-Какашчикова, ее слова цитирует портал « Тераз ». Пресс-секретарь подчеркнула, что ее страна заинтересована в получении немецких танков Leopard 2A4. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг.

Словакия готова предоставить Украине танки, стоящие на вооружении республики, при условии получения взамен современной западной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого оборонного ведомства Мартина Ковал-Какашчикова. «Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — заявила Ковал-Какашчикова, ее слова цитирует портал «Тераз». Пресс-секретарь подчеркнула, что ее страна заинтересована в получении немецких танков Leopard 2A4. Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить Киеву танки немецкого производства Leopard. Речь идет как минимум об одной партии таковых. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил желание передать Украине танки данной модели. Польша планирует сделать соответствующий запрос в Бундестаг.