Жители Херсона получили первые квартиры в Свердловской области

26 января 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Еще 70 сертификатов будут обналичены жителями Херсонской области, как только они подберут себе квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Херсонской области, которые вынужденно покинули свой регион из-за проведения спецоперации на Украине и проживают в данный момент в Свердловской области, купили первые квартиры благодаря жилищным сертификатам. Об этом ТАСС рассказали в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры. «На пять полученных сертификатов уже приобретено: две квартиры в Екатеринбурге (одна площадью 19,2 кв. м, другая площадью 58 кв. м — квартира куплена на два сертификата), жилой дом в городе Нижние Серги (площадью 174,7 кв. м), квартира в Тавде (площадью 52,3 кв. м), — рассказали в министерстве. Также на очереди находится 70 сертификатов на сумму 244 млн рублей. Жилищного сертификата предоставляется семьям, которые вынужденно были переселены из регионов из-за проведения спецоперации на Украине. Максимальный размер сертификата может достигать 9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что первые 54 семьи, приехавшие в Свердловскую область из Херсонской области, получили от властей региона сертификаты на покупку квартир.

Жители Херсонской области, которые вынужденно покинули свой регион из-за проведения спецоперации на Украине и проживают в данный момент в Свердловской области, купили первые квартиры благодаря жилищным сертификатам. Об этом ТАСС рассказали в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры. «На пять полученных сертификатов уже приобретено: две квартиры в Екатеринбурге (одна площадью 19,2 кв. м, другая площадью 58 кв. м — квартира куплена на два сертификата), жилой дом в городе Нижние Серги (площадью 174,7 кв. м), квартира в Тавде (площадью 52,3 кв. м), — рассказали в министерстве. Также на очереди находится 70 сертификатов на сумму 244 млн рублей. Жилищного сертификата предоставляется семьям, которые вынужденно были переселены из регионов из-за проведения спецоперации на Украине. Максимальный размер сертификата может достигать 9 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что первые 54 семьи, приехавшие в Свердловскую область из Херсонской области, получили от властей региона сертификаты на покупку квартир.