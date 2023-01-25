25 января 2023

В Челябинске произошло массовое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП никто не пострадал

В Челябинске на Свердловском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«На Свердловском проспекте, около дома 38/3, ВАЗ, столкнулся с KIA Rio. После чего, автомобиль KIA совершил столкновение со встречным Chevrolet Lacetti. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются», - уточнили в ведомстве.

Ранее под Челябинском произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Инцидент произошел из-за заноса фуры на трассе

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В Челябинске на Свердловском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На Свердловском проспекте, около дома 38/3, ВАЗ, столкнулся с KIA Rio. После чего, автомобиль KIA совершил столкновение со встречным Chevrolet Lacetti. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются», - уточнили в ведомстве. Ранее под Челябинском произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Инцидент произошел из-за заноса фуры на трассе
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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