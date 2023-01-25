В Челябинске произошло массовое ДТП

26 января 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

В ДТП никто не пострадал Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске на Свердловском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На Свердловском проспекте, около дома 38/3, ВАЗ, столкнулся с KIA Rio. После чего, автомобиль KIA совершил столкновение со встречным Chevrolet Lacetti. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются», - уточнили в ведомстве. Ранее под Челябинском произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Инцидент произошел из-за заноса фуры на трассе

В Челябинске на Свердловском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На Свердловском проспекте, около дома 38/3, ВАЗ, столкнулся с KIA Rio. После чего, автомобиль KIA совершил столкновение со встречным Chevrolet Lacetti. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются», - уточнили в ведомстве. Ранее под Челябинском произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Инцидент произошел из-за заноса фуры на трассе