В Челябинске произошло массовое ДТП

В ДТП никто не пострадал
В Челябинске на Свердловском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
«На Свердловском проспекте, около дома 38/3, ВАЗ, столкнулся с KIA Rio. После чего, автомобиль KIA совершил столкновение со встречным Chevrolet Lacetti. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются», - уточнили в ведомстве.
Ранее под Челябинском произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Инцидент произошел из-за заноса фуры на трассе
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