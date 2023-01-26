В Свердловской области родственникам привезли письма бойцов с фронта. Видео

27 января 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Родственники мобилизованных свердловчан получили первые письма с фронта Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Родственникам мобилизованных свердловчан, участвующих в специальной военной операции, привезли письма с фронта. Их передали в Доме офицеров ЦВО, сообщает telegram-канал Министерства обороны РФ. «Мероприятие прошло в военно-историческом зале „Музей боевая слава Урала“ Дома офицеров ЦВО возле диорамы, рассказывающей о форсировании Днепра. Место выбрано не случайно, ведь сейчас военнослужащие, как и 80 лет назад, сражаются с националистами на Донбассе», — рассказали в Минобороны. Письма передала помощница руководителя ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным «Мать». С начала спецоперации она неоднократно бывала в районе боевых действий. Кто-то из родственников, получивших письмо, признался, что это первая весточка с фронта. "Очень волнительно, дай Бог, чтобы все вернулись домой. В письме муж пишет о том, что все будет хорошо», - рассказала жена военнослужащего Мария. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что главные ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса.

Родственникам мобилизованных свердловчан, участвующих в специальной военной операции, привезли письма с фронта. Их передали в Доме офицеров ЦВО, сообщает telegram-канал Министерства обороны РФ. «Мероприятие прошло в военно-историческом зале „Музей боевая слава Урала“ Дома офицеров ЦВО возле диорамы, рассказывающей о форсировании Днепра. Место выбрано не случайно, ведь сейчас военнослужащие, как и 80 лет назад, сражаются с националистами на Донбассе», — рассказали в Минобороны. Письма передала помощница руководителя ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным «Мать». С начала спецоперации она неоднократно бывала в районе боевых действий. Кто-то из родственников, получивших письмо, признался, что это первая весточка с фронта. "Очень волнительно, дай Бог, чтобы все вернулись домой. В письме муж пишет о том, что все будет хорошо», - рассказала жена военнослужащего Мария. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что главные ее цели — это демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса.