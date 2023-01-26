26 января 2023

Куйвашев предложил инвесторам 11 идей, как улучшить жизнь свердловчан

Куйвашев утвердил список объектов, которые построят в Свердловской области совместно с инвесторами
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев составил список объектов для концессии на 2023 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список объектов, которые построят или реконструируют по принципу частно-государственного партнерства. Перечень объектов публикует департамент информационной политики региона.

«Так, частный бизнес планируется привлечь для строительства общеобразовательной школы на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советская и Блюхера в Екатеринбурге. Ещё одну школу на 825 мест на принципах ГЧП планируется построить в Березовском на улице Победы, 4», — рассказали в департаменте.

Также в списке строительство детских поликлиник в микрорайонах Уктус, Шинный, Светлый, Широкая речка и возведение шестиэтажного корпуса операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1. Инвесторам предлагают помочь в реконструкции центра «Охрана матери и ребенка» на Флотской, 52, строительстве нового здания Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина и запуске реабилитационного корпуса медцентра «Озеро Чусовское».

Кроме того за счёт частных денег хотят провести реконструкцию здания, в котором в 1943 году был штаб 61-й гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральских добровольцев. И строительство объектов инфраструктуры на горнолыжном курорте «Гора Белая».

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области снизили стоимость проезда в электричках по городу. Теперь она составляет 35 рублей, а раньше могла доходить до 91 рубля в зависимости от протяженности поездки.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список объектов, которые построят или реконструируют по принципу частно-государственного партнерства. Перечень объектов публикует департамент информационной политики региона. «Так, частный бизнес планируется привлечь для строительства общеобразовательной школы на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советская и Блюхера в Екатеринбурге. Ещё одну школу на 825 мест на принципах ГЧП планируется построить в Березовском на улице Победы, 4», — рассказали в департаменте. Также в списке строительство детских поликлиник в микрорайонах Уктус, Шинный, Светлый, Широкая речка и возведение шестиэтажного корпуса операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1. Инвесторам предлагают помочь в реконструкции центра «Охрана матери и ребенка» на Флотской, 52, строительстве нового здания Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина и запуске реабилитационного корпуса медцентра «Озеро Чусовское». Кроме того за счёт частных денег хотят провести реконструкцию здания, в котором в 1943 году был штаб 61-й гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральских добровольцев. И строительство объектов инфраструктуры на горнолыжном курорте «Гора Белая». Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области снизили стоимость проезда в электричках по городу. Теперь она составляет 35 рублей, а раньше могла доходить до 91 рубля в зависимости от протяженности поездки.
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