Бастрыкин потребовал проверить больницу ХМАО после заявления медика

Бастрыкин потребовал доклад о проверке больницы ХМАО

Информацию о нарушениях доложат главе СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту халатности и санитарно-эпидемиологических нарушений в больнице ХМАО. Такое решение было принято после обращения в следственные органы сотрудница этого медучреждения с критикой хода расследования, сообщили в пресс-службе СК РФ

«В средствах массовой информации было опубликовано обращение к руководству СК России, в котором сотрудница медицинского учреждения Ханты-Мансийского автономного округа критикует ход расследования уголовного дела.Оно было возбуждено по факту халатности должностных лиц и нарушения санитарно-эпидемиологических правил в больнице (ст. 236 УК РФ, ст. 293 УК РФ)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округе — Югре представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ранее глава СКР взял на личный контроль ход следствия по делу о нападении на врачей в Мегионе.