Как будут отмечать Пасху в ХМАО. Афиша

В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске пройдут мероприятия в честь Пасхи

30 апреля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске пройдут мероприятия в честь Пасхи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В крупнейших городах Ханты-Мансийского округа на 5 мая пройдут праздничные мероприятия в честь Пасхи. В Сургуте и Нижневартовске горожанам расскажут об истории праздника, а в столице Югры покажут спектакль о вере. Афиша мероприятий опубликована на сайтах крупнейших храмов округа. Сургут В Сургуте празднование Пасхи начнется в полночь 5 мая. В храме Георгия Победоносца с 9:00 начнут освещать куличи и праздничную снедь. В 15:45 этого же дня в храм принесут Благодатный огонь. Сургутский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города 4 и 5 мая посетить программу, которая позволит познакомиться с традициями и обрядами Пасхи. Мероприятие пройдет в доме купца Г.С. Клепикова. Попасть туда можно по предварительной записи. Ханты-Мансийск Пасхальное богослужение в храмах Ханты-Мансийска начнется 5 мая в 00:00. В 16:00 в Воскресенском кафедральном соборе ожидается прибытие Благодатного огня во время Великой вечерни. Также жителей окружной столицы приглашают на пасхальный спектакль «Живи», который покажут 5 мая в 13:00 в большом зале КТЦ «Югра-Классик». «Спектакль о детях, чьи души ранены войной, как птицы-подранки: война отняла у них детство, лишила близких и крова, но они сумели в этих условиях не только выжить, но и сохранить Веру свою!» — сообщается в афише мероприятия. Нижневартовск В детской библиотеке №3 Нижневартовска в 11:00 4 мая пройдет семейное мероприятие «Пасха радость нам несет». Там дети смогут познакомиться с историей праздника и создать пасхальный сувенир своими руками. В городских храмах 5 мая в полночь пройдет Крестных ход и Божественная литургия. С 4:00 до 20:00 в храме Рождества Христова будут освещать куличи. На 17:00 назначена Пасхальная вечерня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В крупнейших городах Ханты-Мансийского округа на 5 мая пройдут праздничные мероприятия в честь Пасхи. В Сургуте и Нижневартовске горожанам расскажут об истории праздника, а в столице Югры покажут спектакль о вере. Афиша мероприятий опубликована на сайтах крупнейших храмов округа. В Сургуте празднование Пасхи начнется в полночь 5 мая. В храме Георгия Победоносца с 9:00 начнут освещать куличи и праздничную снедь. В 15:45 этого же дня в храм принесут Благодатный огонь. Сургутский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города 4 и 5 мая посетить программу, которая позволит познакомиться с традициями и обрядами Пасхи. Мероприятие пройдет в доме купца Г.С. Клепикова. Попасть туда можно по предварительной записи. Пасхальное богослужение в храмах Ханты-Мансийска начнется 5 мая в 00:00. В 16:00 в Воскресенском кафедральном соборе ожидается прибытие Благодатного огня во время Великой вечерни. Также жителей окружной столицы приглашают на пасхальный спектакль «Живи», который покажут 5 мая в 13:00 в большом зале КТЦ «Югра-Классик». «Спектакль о детях, чьи души ранены войной, как птицы-подранки: война отняла у них детство, лишила близких и крова, но они сумели в этих условиях не только выжить, но и сохранить Веру свою!» — сообщается в афише мероприятия. В детской библиотеке №3 Нижневартовска в 11:00 4 мая пройдет семейное мероприятие «Пасха радость нам несет». Там дети смогут познакомиться с историей праздника и создать пасхальный сувенир своими руками. В городских храмах 5 мая в полночь пройдет Крестных ход и Божественная литургия. С 4:00 до 20:00 в храме Рождества Христова будут освещать куличи. На 17:00 назначена Пасхальная вечерня.