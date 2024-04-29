В крупнейших городах Ханты-Мансийского округа на 5 мая пройдут праздничные мероприятия в честь Пасхи. В Сургуте и Нижневартовске горожанам расскажут об истории праздника, а в столице Югры покажут спектакль о вере. Афиша мероприятий опубликована на сайтах крупнейших храмов округа.
Сургут
В Сургуте празднование Пасхи начнется в полночь 5 мая. В храме Георгия Победоносца с 9:00 начнут освещать куличи и праздничную снедь. В 15:45 этого же дня в храм принесут Благодатный огонь.
Сургутский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города 4 и 5 мая посетить программу, которая позволит познакомиться с традициями и обрядами Пасхи. Мероприятие пройдет в доме купца Г.С. Клепикова. Попасть туда можно по предварительной записи.
Ханты-Мансийск
Пасхальное богослужение в храмах Ханты-Мансийска начнется 5 мая в 00:00. В 16:00 в Воскресенском кафедральном соборе ожидается прибытие Благодатного огня во время Великой вечерни. Также жителей окружной столицы приглашают на пасхальный спектакль «Живи», который покажут 5 мая в 13:00 в большом зале КТЦ «Югра-Классик». «Спектакль о детях, чьи души ранены войной, как птицы-подранки: война отняла у них детство, лишила близких и крова, но они сумели в этих условиях не только выжить, но и сохранить Веру свою!» — сообщается в афише мероприятия.
Нижневартовск
В детской библиотеке №3 Нижневартовска в 11:00 4 мая пройдет семейное мероприятие «Пасха радость нам несет». Там дети смогут познакомиться с историей праздника и создать пасхальный сувенир своими руками. В городских храмах 5 мая в полночь пройдет Крестных ход и Божественная литургия. С 4:00 до 20:00 в храме Рождества Христова будут освещать куличи. На 17:00 назначена Пасхальная вечерня.
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