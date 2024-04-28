Боец из ХМАО рассказал, как 8 дней держал оборону в зоне СВО без еды и воды

Бойцу из ХМАО удалось противостоять ВСУ, находясь в зоне СВО без воды и еды

29 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Бойцу из ХМАО удалось противостоять ВСУ, находясь в зоне СВО без воды и еды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Сургута с позывным «Чеча» 8 дней держал оборону в зону СВО без еды и воды. Историю об этом боец рассказал telegram-каналу «Югра солдату». «Перед нами стояла задача захватить точку и укрепиться в Бердычах. Со многим пришлось столкнуться, и вражеская артиллерия по нам работала, и камикадзе, еще и снайпер отрабатывал, но все же мы успешно справились со своей задачей. Восемь дней без еды и воды держали оборону, и не давали бойцам ВСУ зайти на позицию», — рассказал боец. Солдаты встретились с противником на восьмые сутки обороны, передает telegram-каналу «Югра солдату». Российским бойцам удалось ликвидировать врагов, несмотря на изнеможение. После столкновения «Чеча» эвакуировался, а сейчас находится в госпитале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Сургута с позывным «Чеча» 8 дней держал оборону в зону СВО без еды и воды. Историю об этом боец рассказал telegram-каналу «Югра солдату». «Перед нами стояла задача захватить точку и укрепиться в Бердычах. Со многим пришлось столкнуться, и вражеская артиллерия по нам работала, и камикадзе, еще и снайпер отрабатывал, но все же мы успешно справились со своей задачей. Восемь дней без еды и воды держали оборону, и не давали бойцам ВСУ зайти на позицию», — рассказал боец. Солдаты встретились с противником на восьмые сутки обороны, передает telegram-каналу «Югра солдату». Российским бойцам удалось ликвидировать врагов, несмотря на изнеможение. После столкновения «Чеча» эвакуировался, а сейчас находится в госпитале.