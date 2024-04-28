28 апреля 2024
27 апреля 2024

Боец из ХМАО рассказал, как 8 дней держал оборону в зоне СВО без еды и воды

Бойцу из ХМАО удалось противостоять ВСУ, находясь в зоне СВО без воды и еды
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцу из ХМАО удалось противостоять ВСУ, находясь в зоне СВО без воды и еды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Сургута с позывным «Чеча» 8 дней держал оборону в зону СВО без еды и воды. Историю об этом боец рассказал telegram-каналу «Югра солдату».

«Перед нами стояла задача захватить точку и укрепиться в Бердычах. Со многим пришлось столкнуться, и вражеская артиллерия по нам работала, и камикадзе, еще и снайпер отрабатывал, но все же мы успешно справились со своей задачей. Восемь дней без еды и воды держали оборону, и не давали бойцам ВСУ зайти на позицию», — рассказал боец.

Солдаты встретились с противником на восьмые сутки обороны, передает telegram-каналу «Югра солдату». Российским бойцам удалось ликвидировать врагов, несмотря на изнеможение. После столкновения «Чеча» эвакуировался, а сейчас находится в госпитале.

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Военнослужащий из Сургута с позывным «Чеча» 8 дней держал оборону в зону СВО без еды и воды. Историю об этом боец рассказал telegram-каналу «Югра солдату». «Перед нами стояла задача захватить точку и укрепиться в Бердычах. Со многим пришлось столкнуться, и вражеская артиллерия по нам работала, и камикадзе, еще и снайпер отрабатывал, но все же мы успешно справились со своей задачей. Восемь дней без еды и воды держали оборону, и не давали бойцам ВСУ зайти на позицию», — рассказал боец. Солдаты встретились с противником на восьмые сутки обороны, передает telegram-каналу «Югра солдату». Российским бойцам удалось ликвидировать врагов, несмотря на изнеможение. После столкновения «Чеча» эвакуировался, а сейчас находится в госпитале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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