Боец из ХМАО рассказал, как 8 дней держал оборону в зоне СВО без еды и воды

Военнослужащий из Сургута с позывным «Чеча» 8 дней держал оборону в зону СВО без еды и воды. Историю об этом боец рассказал telegram-каналу «Югра солдату».
«Перед нами стояла задача захватить точку и укрепиться в Бердычах. Со многим пришлось столкнуться, и вражеская артиллерия по нам работала, и камикадзе, еще и снайпер отрабатывал, но все же мы успешно справились со своей задачей. Восемь дней без еды и воды держали оборону, и не давали бойцам ВСУ зайти на позицию», — рассказал боец.
Солдаты встретились с противником на восьмые сутки обороны, передает telegram-каналу «Югра солдату». Российским бойцам удалось ликвидировать врагов, несмотря на изнеможение. После столкновения «Чеча» эвакуировался, а сейчас находится в госпитале.
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