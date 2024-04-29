29 апреля 2024
28 апреля 2024

Житель ХМАО утонул в реке при запуске катера

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Разбор затора у Курганской дамбы. Курган, спасатели, катер на воздушной подушке, речной мусор
В ХМАО мужчина умер во время запуска катера Фото:

В ХМАО мужчина упал в воду и умер при запуске катера. Об этом сообщает МЧС ХМАО в своем telegram-канале.

«Мужчина 1984 г. р. почувствовал себя плохо и упал в воду. Находящийся с ним на маломерном судне мужчина вытащил пострадавшего на берег, но, к сожалению, впоследствии он скончался», — сообщает ведомство в telegram-канале.

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В ХМАО мужчина упал в воду и умер при запуске катера. Об этом сообщает МЧС ХМАО в своем telegram-канале. «Мужчина 1984 г. р. почувствовал себя плохо и упал в воду. Находящийся с ним на маломерном судне мужчина вытащил пострадавшего на берег, но, к сожалению, впоследствии он скончался», — сообщает ведомство в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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