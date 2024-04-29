Житель ХМАО утонул в реке при запуске катера

В ХМАО мужчина умер во время запуска катера
В ХМАО мужчина упал в воду и умер при запуске катера. Об этом сообщает МЧС ХМАО в своем telegram-канале.
«Мужчина 1984 г. р. почувствовал себя плохо и упал в воду. Находящийся с ним на маломерном судне мужчина вытащил пострадавшего на берег, но, к сожалению, впоследствии он скончался», — сообщает ведомство в telegram-канале.
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