Жители ХМАО жалуются, что их долгое время не могут расселить из аварийного дома

В здании разрушаются несущие конструкции и фундамент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО, проживающие в не расселенном аварийном доме в поселке Луговском, повторно пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на данную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«К Бастрыкину вновь обратилась жительница поселка по вопросу длительного непринятия мер к расселению аварийного дома, построенного в 1960 году. Она сообщила, что в здании разрушаются несущие конструкции и фундамент из-за длительного затопления канализационными стоками. В 2021 году дом признан непригодным для проживания, однако в список объектов, подлежащих расселению, он не включен», — написала пресс-служба ведомства.

Ситуация получила распространение в разных СМИ. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также о мерах привлечения виновных к ответственности.

Ранее Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по ХМАО расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено.