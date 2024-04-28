28 апреля 2024

Жители ХМАО жалуются, что их долгое время не могут расселить из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборные баннеры. Аварийное жилье. Курган, трещина, проспект машиностроителей, аварийное жилье, ветхое жилье, окно, проспект машиностроителй
В здании разрушаются несущие конструкции и фундамент Фото:

Жители ХМАО, проживающие в не расселенном аварийном доме в поселке Луговском, повторно пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на данную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«К Бастрыкину вновь обратилась жительница поселка по вопросу длительного непринятия мер к расселению аварийного дома, построенного в 1960 году. Она сообщила, что в здании разрушаются несущие конструкции и фундамент из-за длительного затопления канализационными стоками. В 2021 году дом признан непригодным для проживания, однако в список объектов, подлежащих расселению, он не включен», — написала пресс-служба ведомства.

Ситуация получила распространение в разных СМИ. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также о мерах привлечения виновных к ответственности.

Ранее Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по ХМАО расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено.

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Жители ХМАО, проживающие в не расселенном аварийном доме в поселке Луговском, повторно пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на данную ситуацию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «К Бастрыкину вновь обратилась жительница поселка по вопросу длительного непринятия мер к расселению аварийного дома, построенного в 1960 году. Она сообщила, что в здании разрушаются несущие конструкции и фундамент из-за длительного затопления канализационными стоками. В 2021 году дом признан непригодным для проживания, однако в список объектов, подлежащих расселению, он не включен», — написала пресс-служба ведомства. Ситуация получила распространение в разных СМИ. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также о мерах привлечения виновных к ответственности. Ранее Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по ХМАО расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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