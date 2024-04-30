30 апреля 2024
29 апреля 2024

Жители Нижневартовска жалуются на детей, кидающих в окна домов лед и бутылки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, кошка, окно, кот в окне
На поведение детей пожаловались жители домов, в чьи окна прилетели бутылки и лед Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) группа школьников в микрорайоне 10г обстреливает окна жилых домов льдом и бутылками. О произошедшем в соцсети рассказали очевидцы.

«Школьники „кашмарят“ первые этажи в 10г микрорайоне. Кидают в окна лед, бутылки», — поделились очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

На видео, размещенном в паблике, группа из семи детей бегает вдоль дома и заглядывает в окна на первом этаже. Автор сообщения предупредил, что если такое поведение продолжится, то будет написано заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Нижневартовске (ХМАО) группа школьников в микрорайоне 10г обстреливает окна жилых домов льдом и бутылками. О произошедшем в соцсети рассказали очевидцы. «Школьники „кашмарят“ первые этажи в 10г микрорайоне. Кидают в окна лед, бутылки», — поделились очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На видео, размещенном в паблике, группа из семи детей бегает вдоль дома и заглядывает в окна на первом этаже. Автор сообщения предупредил, что если такое поведение продолжится, то будет написано заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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