Жители Нижневартовска жалуются на детей, кидающих в окна домов лед и бутылки. Видео

30 апреля 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

На поведение детей пожаловались жители домов, в чьи окна прилетели бутылки и лед Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) группа школьников в микрорайоне 10г обстреливает окна жилых домов льдом и бутылками. О произошедшем в соцсети рассказали очевидцы. «Школьники „кашмарят“ первые этажи в 10г микрорайоне. Кидают в окна лед, бутылки», — поделились очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На видео, размещенном в паблике, группа из семи детей бегает вдоль дома и заглядывает в окна на первом этаже. Автор сообщения предупредил, что если такое поведение продолжится, то будет написано заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) группа школьников в микрорайоне 10г обстреливает окна жилых домов льдом и бутылками. О произошедшем в соцсети рассказали очевидцы. «Школьники „кашмарят“ первые этажи в 10г микрорайоне. Кидают в окна лед, бутылки», — поделились очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На видео, размещенном в паблике, группа из семи детей бегает вдоль дома и заглядывает в окна на первом этаже. Автор сообщения предупредил, что если такое поведение продолжится, то будет написано заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.