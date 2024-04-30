В Нижневартовске (ХМАО) группа школьников в микрорайоне 10г обстреливает окна жилых домов льдом и бутылками. О произошедшем в соцсети рассказали очевидцы.
«Школьники „кашмарят“ первые этажи в 10г микрорайоне. Кидают в окна лед, бутылки», — поделились очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
На видео, размещенном в паблике, группа из семи детей бегает вдоль дома и заглядывает в окна на первом этаже. Автор сообщения предупредил, что если такое поведение продолжится, то будет написано заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
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