30 января 2023

Пермяки перед новым годом выиграли 60 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки выиграли 60 млн рублей благодаря 170 тысячам выигрышных билетов Фото:

Жители Пермского края выиграл 60,6 млн рублей в лотереи в последнем месяце 2022 года. Статистикой с URA.RU поделились в компании «Столото».

«В декабре 2022 года жители Перми и Пермского края выиграли 60 698 274 рублей в государственные лотереи», — рассказали в «Столото». Такую сумму жителям региона принесли более 170 тысяч выигрышных лотерейных билетов.

За прошедший 2022 год пермяки выиграли в общем 707 млн рублей. В регионе стало больше на 18 миллионеров. Еще 11 человек выиграли суммы от 500 тысяч рублей до миллиона. Также в начале 2023 года пермяки уже успели выиграть 24 млн рублей.

О том, что крановщик из Перми, выигравший в лотерею почти 20 млн рублей, потратил их на новое авто и увеличение жилплощади, URA.RU писало ранее. Он совершил покупки, как только на счет счастливчика поступили выигранные средства.

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Жители Пермского края выиграл 60,6 млн рублей в лотереи в последнем месяце 2022 года. Статистикой с URA.RU поделились в компании «Столото». «В декабре 2022 года жители Перми и Пермского края выиграли 60 698 274 рублей в государственные лотереи», — рассказали в «Столото». Такую сумму жителям региона принесли более 170 тысяч выигрышных лотерейных билетов. За прошедший 2022 год пермяки выиграли в общем 707 млн рублей. В регионе стало больше на 18 миллионеров. Еще 11 человек выиграли суммы от 500 тысяч рублей до миллиона. Также в начале 2023 года пермяки уже успели выиграть 24 млн рублей. О том, что крановщик из Перми, выигравший в лотерею почти 20 млн рублей, потратил их на новое авто и увеличение жилплощади, URA.RU писало ранее. Он совершил покупки, как только на счет счастливчика поступили выигранные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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