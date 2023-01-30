Пермяки перед новым годом выиграли 60 млн рублей

31 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Пермяки выиграли 60 млн рублей благодаря 170 тысячам выигрышных билетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Пермского края выиграл 60,6 млн рублей в лотереи в последнем месяце 2022 года. Статистикой с URA.RU поделились в компании «Столото». «В декабре 2022 года жители Перми и Пермского края выиграли 60 698 274 рублей в государственные лотереи», — рассказали в «Столото». Такую сумму жителям региона принесли более 170 тысяч выигрышных лотерейных билетов. За прошедший 2022 год пермяки выиграли в общем 707 млн рублей. В регионе стало больше на 18 миллионеров. Еще 11 человек выиграли суммы от 500 тысяч рублей до миллиона. Также в начале 2023 года пермяки уже успели выиграть 24 млн рублей. О том, что крановщик из Перми, выигравший в лотерею почти 20 млн рублей, потратил их на новое авто и увеличение жилплощади, URA.RU писало ранее. Он совершил покупки, как только на счет счастливчика поступили выигранные средства.

Жители Пермского края выиграл 60,6 млн рублей в лотереи в последнем месяце 2022 года. Статистикой с URA.RU поделились в компании «Столото». «В декабре 2022 года жители Перми и Пермского края выиграли 60 698 274 рублей в государственные лотереи», — рассказали в «Столото». Такую сумму жителям региона принесли более 170 тысяч выигрышных лотерейных билетов. За прошедший 2022 год пермяки выиграли в общем 707 млн рублей. В регионе стало больше на 18 миллионеров. Еще 11 человек выиграли суммы от 500 тысяч рублей до миллиона. Также в начале 2023 года пермяки уже успели выиграть 24 млн рублей. О том, что крановщик из Перми, выигравший в лотерею почти 20 млн рублей, потратил их на новое авто и увеличение жилплощади, URA.RU писало ранее. Он совершил покупки, как только на счет счастливчика поступили выигранные средства.