Путин усилил антитеррористическую безопасность в России

Путин своим указом изменил порядок установления уровней террористической опасности

31 января 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

В России изменили порядок определения уровней террористической безопасности, сообщается в указе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Соответствующие правки опубликованы на интернет-портале правовой информации. «Внести в указ <…> «О порядке установления уровней террористической опасности <…> изменения», — говорится в документе. Изменениям подвержен порядок определения уровней террористической безопасности. Теперь в субъектах РФ уровень будет определять председатель национального антитеррористического комитета. Также региональные антитеррористические комиссии будут уполномочены объявлять высокий и повышенный уровни опасности. Также теперь будет усилен контроль за передвижением транспорта через административные границы РФ. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов признался в подготовке терактов в России. Он подчеркнул, что пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, «у России будут проблемы».

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Соответствующие правки опубликованы на интернет-портале правовой информации. «Внести в указ <…> «О порядке установления уровней террористической опасности <…> изменения», — говорится в документе. Изменениям подвержен порядок определения уровней террористической безопасности. Теперь в субъектах РФ уровень будет определять председатель национального антитеррористического комитета. Также региональные антитеррористические комиссии будут уполномочены объявлять высокий и повышенный уровни опасности. Также теперь будет усилен контроль за передвижением транспорта через административные границы РФ. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов признался в подготовке терактов в России. Он подчеркнул, что пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, «у России будут проблемы».