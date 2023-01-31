Путин усилил антитеррористическую безопасность в России

Путин своим указом изменил порядок установления уровней террористической опасности
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
В России изменили порядок определения уровней террористической безопасности, сообщается в указе Фото:

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Соответствующие правки опубликованы на интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ <…> «О порядке установления уровней террористической опасности <…> изменения», — говорится в документе. Изменениям подвержен порядок определения уровней террористической безопасности. Теперь в субъектах РФ уровень будет определять председатель национального антитеррористического комитета. Также региональные антитеррористические комиссии будут уполномочены объявлять высокий и повышенный уровни опасности. Также теперь будет усилен контроль за передвижением транспорта через административные границы РФ.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов признался в подготовке терактов в России. Он подчеркнул, что пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, «у России будут проблемы».

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Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Соответствующие правки опубликованы на интернет-портале правовой информации. «Внести в указ <…> «О порядке установления уровней террористической опасности <…> изменения», — говорится в документе. Изменениям подвержен порядок определения уровней террористической безопасности. Теперь в субъектах РФ уровень будет определять председатель национального антитеррористического комитета. Также региональные антитеррористические комиссии будут уполномочены объявлять высокий и повышенный уровни опасности. Также теперь будет усилен контроль за передвижением транспорта через административные границы РФ. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов признался в подготовке терактов в России. Он подчеркнул, что пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, «у России будут проблемы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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