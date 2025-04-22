Российскую сборную пригласили на крупнейший турнир

Российская сборная по футболу получила приглашение на турнир с участием стран Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА). Матч пройдет в сентябре 2025 года. Об этом сообщили источники.
«Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдет в начале сентября, но участие команды [заслуженного мастера спорта России Валерия] Карпина маловероятно», — заявил источник для Sport24. В эту ассоциацию входят Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Иран, Туркменистан и Узбекистан.
Формат соревнования предусматривает проведение четырех матчей за короткий период, в то время как Российский футбольный союз изначально планировал организовать лишь два полноценных товарищеских поединка в данном международном окне. Дополнительно, уже достигнуты предварительные договоренности с рядом других национальных команд, а также практически согласован домашний матч со сборной Ирана, который должен состояться 6 октября. Российская сторона не намерена проводить две встречи с иранской сборной в течение двух месяцев. В связи с этим участие сборной России в турнире ФАЦА при нынешних условиях представляется затруднительным.
Отмечается также, что в сентябре 2025 года ассоциация намерена организовать второй в истории Кубок наций. На предыдущем турнире в 2023 году приглашенной командой выступал Оман, а победителем стал Иран.
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