В тюменский нефтегазовый кластер приняли убыточную компанию

Тобольский производитель труб по мнению СБИС имеет отрицательную рентабельность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменский нефтегазовый кластер вступила компания с отрицательной стоимостью бизнеса и рентабельностью. О вступлении в кластер АО «ТВЭЛ — Тобольск» сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. А данные об убыточности предприятия опубликованы в сервисе СБИС.

«Компания не располагает средствами на погашение текущих долгов. Имеется риск потери независимости из-за имеющихся обязательств. По двум методикам из пяти обнаружен риск банкротства», — сообщает сервис.

По открытым данным, компания по производству труб на данный момент целиком зависит от кредиторов. Стоимость бизнеса оценивается в минус 60 млн рублей. В целом производство оценивается как убыточное. Однако в областном правительстве будущее компании оценивают как положительное.

«Импортозамещающая продукция компании востребована на рынке. А наша система поддержки поможет продвижению и внедрению передовых разработок. Обсуждаем новые проекты», — заявил замгубернатора области Андрей Пантелеев.

Экономисты предполагают, что вступление убыточной компании в нефтегазовый кластер может быть попыткой найти финансовую поддержку. «У нас всех бывают трудные времена, мы переживаем их как можем. Но репутация кластера может пострадать даже от самого факта», — рассказал URA.RU источник в тюменском бизнес-сообществе.

Агентство обратилось за разъяснением ситуации к директору компании и руководству нефтегазового кластера. Направлены письменные запросы, ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU рассказало о новых банкротных делах против компаний, имеющих отношение к руководству холдинга ARSIB.