01 февраля 2023

После частичной мобилизации в Челябинской области вырос спрос на мужские профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина. Челябинск, монтажник, инженер, айти, электротехника, it-технологиии, производство, нииит, сборщик
Спрос на «мужские» специальности сохранился даже в январе, несмотря на сезонный спад на рынке труда Фото:

После частичной мобилизации в Челябинской области вырос спрос на специалистов мужских профессий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в регионе востребованы инженеры-механики, электромонтажники и разнорабочие.

«В октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации стал увеличиваться спрос на работников преимущественно „мужских“ специальностей. В январе относительно декабря 2022 года увеличилось число предложений для инженеров-механиков (+12%) электромонтажников (+14%), разнорабочих (+4%)», — раскрыли подробности URA.RU в «Зарплате.ру».

Тенденция наблюдается все четыре месяца с октября 2022 года. Тренд сохранился даже в январе, несмотря на сезонное снижение спроса на специалистов других специальностей.

Наравне с «мужскими» профессиями в области наблюдается высокий спрос на сотрудников сферы торговли и операторов контакт-центров (спрос вырос на 72%). Продавцам в первый месяц 2023 года стали предлагать зарплату больше на 15% с медианной зарплатой в 27,5 тысячи рублей. Операторы колл-центров смогли рассчитывать на 30 тысяч.

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После частичной мобилизации в Челябинской области вырос спрос на специалистов мужских профессий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в регионе востребованы инженеры-механики, электромонтажники и разнорабочие. «В октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации стал увеличиваться спрос на работников преимущественно „мужских“ специальностей. В январе относительно декабря 2022 года увеличилось число предложений для инженеров-механиков (+12%) электромонтажников (+14%), разнорабочих (+4%)», — раскрыли подробности URA.RU в «Зарплате.ру». Тенденция наблюдается все четыре месяца с октября 2022 года. Тренд сохранился даже в январе, несмотря на сезонное снижение спроса на специалистов других специальностей. Наравне с «мужскими» профессиями в области наблюдается высокий спрос на сотрудников сферы торговли и операторов контакт-центров (спрос вырос на 72%). Продавцам в первый месяц 2023 года стали предлагать зарплату больше на 15% с медианной зарплатой в 27,5 тысячи рублей. Операторы колл-центров смогли рассчитывать на 30 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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