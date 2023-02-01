После частичной мобилизации в Челябинской области вырос спрос на мужские профессии

Спрос на «мужские» специальности сохранился даже в январе, несмотря на сезонный спад на рынке труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После частичной мобилизации в Челябинской области вырос спрос на специалистов мужских профессий. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», в регионе востребованы инженеры-механики, электромонтажники и разнорабочие.

«В октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации стал увеличиваться спрос на работников преимущественно „мужских“ специальностей. В январе относительно декабря 2022 года увеличилось число предложений для инженеров-механиков (+12%) электромонтажников (+14%), разнорабочих (+4%)», — раскрыли подробности URA.RU в «Зарплате.ру».

Тенденция наблюдается все четыре месяца с октября 2022 года. Тренд сохранился даже в январе, несмотря на сезонное снижение спроса на специалистов других специальностей.

Наравне с «мужскими» профессиями в области наблюдается высокий спрос на сотрудников сферы торговли и операторов контакт-центров (спрос вырос на 72%). Продавцам в первый месяц 2023 года стали предлагать зарплату больше на 15% с медианной зарплатой в 27,5 тысячи рублей. Операторы колл-центров смогли рассчитывать на 30 тысяч.