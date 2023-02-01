Пермский театр кукол в Сети представит постановку 16+ по Кафке

02 февраля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Александр Борок подготовил взрослый спектакль для кукольного театра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский театр кукол готовит постановку для зрителей от 16 лет, которую покажет, в том числе, в интернете. Спектакль Александра Борока по произведению Франца Кафки «Превращение» в театре называют уникальным, так как воплотить замысел на сцене очень сложно. «Превращение» — одно из самых знаменитых произведений Франца Кафки, но в то же время и самое сложное для сценического воплощения. Поэтому спектакль Александра Борока можно отнести к разряду уникальных событий». – отмечается на страницах театра в соцсетях. Спектакль покажут 2 февраля, а также 9 и 30 марта. На февраль билетов уже нет, поэтому увидеть постановку можно будет в интернете. Трансляцию организуют в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Пермский театр кукол готовит постановку для зрителей от 16 лет, которую покажет, в том числе, в интернете. Спектакль Александра Борока по произведению Франца Кафки «Превращение» в театре называют уникальным, так как воплотить замысел на сцене очень сложно. «Превращение» — одно из самых знаменитых произведений Франца Кафки, но в то же время и самое сложное для сценического воплощения. Поэтому спектакль Александра Борока можно отнести к разряду уникальных событий». – отмечается на страницах театра в соцсетях. Спектакль покажут 2 февраля, а также 9 и 30 марта. На февраль билетов уже нет, поэтому увидеть постановку можно будет в интернете. Трансляцию организуют в группе театра в соцсети «ВКонтакте».