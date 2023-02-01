В Челябинской области призывники вместо службы работали на стройке у командира части

Командир приказал срочникам отстраивать объект на арендованном им участке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Командир одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона (Челябинская область) использовал призывников для строительства на арендованном им участке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, таким образом он подорвал авторитет Минобороны РФ.

«Не желая тратить свои личные средства, он неоднократно приказывал подчиненным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезжать к нему на участок для строительных работ. Военнослужащие длительное время не исполняли обязанности военной службы, но при этом получали денежное довольствие, что повлекло причинение ущерба государству», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что командир даже не смог обеспечить подчиненным нормальные условия для работы. Военные работали без индивидуальных средств защиты, впроголодь. Это повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов.

В ходе судебного заседания командир части признал вину и попросил прекратить уголовное дело. Суд отказал в удовлетворении просьбы и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.