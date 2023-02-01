01 февраля 2023

В Челябинской области призывники вместо службы работали на стройке у командира части

© Служба новостей «URA.RU»
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Командир приказал срочникам отстраивать объект на арендованном им участке Фото:

Командир одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона (Челябинская область) использовал призывников для строительства на арендованном им участке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, таким образом он подорвал авторитет Минобороны РФ.

«Не желая тратить свои личные средства, он неоднократно приказывал подчиненным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезжать к нему на участок для строительных работ. Военнослужащие длительное время не исполняли обязанности военной службы, но при этом получали денежное довольствие, что повлекло причинение ущерба государству», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что командир даже не смог обеспечить подчиненным нормальные условия для работы. Военные работали без индивидуальных средств защиты, впроголодь. Это повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов.

В ходе судебного заседания командир части признал вину и попросил прекратить уголовное дело. Суд отказал в удовлетворении просьбы и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

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Командир одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона (Челябинская область) использовал призывников для строительства на арендованном им участке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, таким образом он подорвал авторитет Минобороны РФ. «Не желая тратить свои личные средства, он неоднократно приказывал подчиненным военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, выезжать к нему на участок для строительных работ. Военнослужащие длительное время не исполняли обязанности военной службы, но при этом получали денежное довольствие, что повлекло причинение ущерба государству», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде добавили, что командир даже не смог обеспечить подчиненным нормальные условия для работы. Военные работали без индивидуальных средств защиты, впроголодь. Это повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов. В ходе судебного заседания командир части признал вину и попросил прекратить уголовное дело. Суд отказал в удовлетворении просьбы и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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