В Перми военнослужащую отказались досрочно уволить из-за мобилизации

Военнослужащей, имеющей двоих несовершеннолетних детей, пришлось через суд увольняться из Росгвардии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми военнослужащей регионального управления Росгвардии пришлось обращаться в суд, чтобы добиться досрочного увольнения со службы. Женщина, имеющая на воспитании двоих несовершеннолетних детей, проходила службу в ведомстве в должности бухгалтера. Контракт она подписала в ноябре 2021 года, а в октябре 2022 года обратилась с рапортом о досрочном увольнении. Об этом сообщается на сайте Пермского гарнизонного военного суда.

«Врио начальника управления реализация ее рапорта была приостановлена до окончания периода частичной мобилизации, объявленной президентом РФ от 21 сентября 2022 года», — сказано на сайте суда.

Суд признал требования истицы обоснованными, руководствуясь федеральным законом №31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». В нем определено, что военнослужащие женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеют право на досрочное увольнение с военной службы. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября. Призыву на военную службу, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, подлежали порядка 300 тысяч человек. С конца февраля на Украине проводится спецоперация, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не преследует цели оккупации территории Украины.