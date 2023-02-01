Правительство ХМАО обсудит перенос ремонта центров занятости на 2027 год

02 февраля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Ремонт центров занятости в ХМАО планируется перенести на 2027 год Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти ХМАО обсудят уменьшение объема финансирования госпрограммы «Поддержка занятости населения» на заседании правительства округа 3 февраля. Директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин рассказал корреспонденту URA.RU, что ремонт центров занятости в 2023—2024 году, на который должны были направить порядка 5 миллионов рублей, планируется перенести на 2027 год. «Дептруда и занятости населения ХМАО подготовлен проект постановления правительства округа, которым предлагается уменьшить объем финансирования государственной программы „Поддержка занятости населения“ на 5,141 млн. рублей в 2023-24 году. Вопрос будет рассмотрен на заседании правительства округа 3 февраля. Югра включена в план финансирования на 2027 год, в связи с чем предлагаемым решением предельные объемы финансирования госпрограммы приводятся в соответствие закону о бюджете», — прокомментировал Белкин. По словам директора департамента, изменения связаны с принятием Федеральной службой по труду и занятости решения о переходе на формат комплексной модернизации. «Новый формат предполагает обновление всех центров занятости населения региона вместо выборочной модернизации конкретных центров занятости. Ранее проектом предусматривались средства из федерального бюджета, однако в связи с изменениями межбюджетные трансферты на указанное направление в 2023—2024 годах исключены», — уточнил Белкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО обсудят уменьшение объема финансирования госпрограммы «Поддержка занятости населения» на заседании правительства округа 3 февраля. Директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин рассказал корреспонденту URA.RU, что ремонт центров занятости в 2023—2024 году, на который должны были направить порядка 5 миллионов рублей, планируется перенести на 2027 год. «Дептруда и занятости населения ХМАО подготовлен проект постановления правительства округа, которым предлагается уменьшить объем финансирования государственной программы „Поддержка занятости населения“ на 5,141 млн. рублей в 2023-24 году. Вопрос будет рассмотрен на заседании правительства округа 3 февраля. Югра включена в план финансирования на 2027 год, в связи с чем предлагаемым решением предельные объемы финансирования госпрограммы приводятся в соответствие закону о бюджете», — прокомментировал Белкин. По словам директора департамента, изменения связаны с принятием Федеральной службой по труду и занятости решения о переходе на формат комплексной модернизации. «Новый формат предполагает обновление всех центров занятости населения региона вместо выборочной модернизации конкретных центров занятости. Ранее проектом предусматривались средства из федерального бюджета, однако в связи с изменениями межбюджетные трансферты на указанное направление в 2023—2024 годах исключены», — уточнил Белкин.