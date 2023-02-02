Санкции не коснутся тюменских производителей молочной продукции

По словам представителей местных компаний, дефицит кисломолочной продукции тюменцам не грозит Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции на закваски импортного производства обойдут стороной тюменских производителей кисломолочной продукции. Об этом URA.RU рассказали представители двух крупных компаний, работающих в Тюменской области.

«Мы работаем с российскими поставщиками, они есть, и их продукция нас устраивает. У нас никаких проблем нет, и не предвидится», — пояснили URA.RU в отделе по коммуникациям АО «Золотые луга». Работу с отечественными производителями заквасок подтвердили и в компании холдинга ARSIB «Тюменьмолоко».

На две эти компании приходится больше половины местного рынка кисломолочной продукции. «Тюменьмолоко» владеет брендами «Першинское» и «Нижняя Тавда». А в активе «Золотых лугов» — такие марки, как «Живи здорово» и «Ситниковское». Тревогу за будущее кисломолочной продукции в России на фоне санкций высказал накануне генеральный директор крупнейшего российского производителя органики «АгриВолга» Сергей Бачин.

Ранее URA.RU рассказало о скандале вокруг еще одного тюменского производителя молока. Качество продукта филиала «Данон Россия» в Ялуторовске вызвало вопросы у инспекторов Россельхознадзора.