Санкции не коснутся тюменских производителей молочной продукции

Санкции на закваски импортного производства обойдут стороной тюменских производителей кисломолочной продукции. Об этом URA.RU рассказали представители двух крупных компаний, работающих в Тюменской области.
«Мы работаем с российскими поставщиками, они есть, и их продукция нас устраивает. У нас никаких проблем нет, и не предвидится», — пояснили URA.RU в отделе по коммуникациям АО «Золотые луга». Работу с отечественными производителями заквасок подтвердили и в компании холдинга ARSIB «Тюменьмолоко».
На две эти компании приходится больше половины местного рынка кисломолочной продукции. «Тюменьмолоко» владеет брендами «Першинское» и «Нижняя Тавда». А в активе «Золотых лугов» — такие марки, как «Живи здорово» и «Ситниковское». Тревогу за будущее кисломолочной продукции в России на фоне санкций высказал накануне генеральный директор крупнейшего российского производителя органики «АгриВолга» Сергей Бачин.
Ранее URA.RU рассказало о скандале вокруг еще одного тюменского производителя молока. Качество продукта филиала «Данон Россия» в Ялуторовске вызвало вопросы у инспекторов Россельхознадзора.
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