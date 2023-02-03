На челябинца возбудили уголовное дело за попытку залезть на городскую елку. Фото

03 февраля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

В отношении одного из нарушителей возбудили уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) двое горожан ночью пытались взобраться на городскую новогоднюю елку. О том, что возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД «Чебаркульский». «Сотрудники ППС в ночное время задержали двоих жителей, которые пытались взобраться на новогоднюю елку. Молодые люди 20 и 23 лет повредили искусственное дерево и праздничную иллюминацию. Оба нарушителя находились в нетрезвом виде и пытались оказать сопротивление полицейским», — уточнили в ведомстве. Празднуя день рождения, мужчины увидели елку и решили взобраться на нее. Один из них не справился с задуманным и оборвал гирлянду пока падал. В отношении 23-летнего нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 24 УК РФ (Вандализм). Разбитые елочные игрушки, сломанные ветви и гирлянды оценили в 150 тысяч рублей. Обоим нарушителям назначили арест на трое суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному распоряжению представителя власти). Ущерб оценили в 150 тысяч рублей пресс-служба МВД «Чебаркульский» Среди повреждений ветки елки, украшения и гирлянда пресс-служба МВД «Чебаркульский»

В Чебаркуле (Челябинская область) двое горожан ночью пытались взобраться на городскую новогоднюю елку. О том, что возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД «Чебаркульский». «Сотрудники ППС в ночное время задержали двоих жителей, которые пытались взобраться на новогоднюю елку. Молодые люди 20 и 23 лет повредили искусственное дерево и праздничную иллюминацию. Оба нарушителя находились в нетрезвом виде и пытались оказать сопротивление полицейским», — уточнили в ведомстве. Празднуя день рождения, мужчины увидели елку и решили взобраться на нее. Один из них не справился с задуманным и оборвал гирлянду пока падал. В отношении 23-летнего нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 24 УК РФ (Вандализм). Разбитые елочные игрушки, сломанные ветви и гирлянды оценили в 150 тысяч рублей. Обоим нарушителям назначили арест на трое суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному распоряжению представителя власти).