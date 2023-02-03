Свердловчанин из ЧВК «Вагнер» погиб на специальной военной операции

Прощание с Ильей Добриным пройдет 5 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Тугулыма (Свердловская область), участник частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Илья Добрин погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов.

«Добрин награжден медалью „За Отвагу“, высшей наградой ЧВК „Вагнер“ Черным Крест и памятной рамкой главы ЛНР. Отпевание бойца состоится 5 февраля в 12:00 по адресу: Тугулым, улица Октябрьская, 1В. Искренние соболезнования родным и близким», — написал в своем telegram-канале Черепанов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Цель спецоперации — помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация Украины.