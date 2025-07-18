18 июля 2025

Свердловскую журналистку признали иноагентом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас Ксения Кириллова не проживает на территории России
Сейчас Ксения Кириллова не проживает на территории России Фото:

Минюст внес журналистку из Каменска-Уральского (Свердловская область) Ксению Кириллову в реестр иноагентов. Информация об этом появилась на сайте министерства. 

«[...] в реестр иностранных агентов включены Д.С. Великий, В.П. Жарков, К.В. Кириллова, Ф.Д. Ольшевец, Н.Р. Резник, К.В. Торстрем, Д.А. Храмцов, а также интернет-портал Activatica.org», — говорится в сообщении. 

По данным министерства, Кириллова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО и принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов. Известно, что Ксения на протяжении значительного периода работала в Екатеринбурге. Также исполняла обязанности пресс-секретаря отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии.

Ранее Минюст признал иноагентом екатеринбургского рэпера Наума Блика. В России он считался одним из основоположников уральского рэпа.

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Минюст внес журналистку из Каменска-Уральского (Свердловская область) Ксению Кириллову в реестр иноагентов. Информация об этом появилась на сайте министерства.  «[...] в реестр иностранных агентов включены Д.С. Великий, В.П. Жарков, К.В. Кириллова, Ф.Д. Ольшевец, Н.Р. Резник, К.В. Торстрем, Д.А. Храмцов, а также интернет-портал Activatica.org», — говорится в сообщении.  По данным министерства, Кириллова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО и принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов. Известно, что Ксения на протяжении значительного периода работала в Екатеринбурге. Также исполняла обязанности пресс-секретаря отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии. Ранее Минюст признал иноагентом екатеринбургского рэпера Наума Блика. В России он считался одним из основоположников уральского рэпа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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