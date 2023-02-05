В Пермском крае инвалид потребовал моральную компенсацию за недостаточно горячую воду в кране

Мужчина неоднократно обращался в адрес предприятия по поводу низкой температуры воды в кране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) инвалид третьей группы в суде взыскал с муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» деньги за причиненный моральный вред. Об этом горожанин на условиях анонимности рассказал URA.RU. Поводом для обращения в суд, по его словам, стала недостаточно горячая вода в кране. В исковом заявлении мужчина сообщил, что неоднократно в течение нескольких лет обращался в «Гортеплоэнерго» по поводу температуры воды, но в организации его обращения игнорировали.

«Мне постоянно приходилось греть воду на газу, чтобы помыться самому, помыть посуду. На мои обращения МУП „Гортеплоэнерго“ не реагирует, на замеры [температуры воды] не являются, перерасчеты делать отказываются. Поэтому я обратился в суд. В исковых требованиях изложил, что мне причинены нравственные и моральные страдания, которые я оценил в 100 тысяч рублей», — рассказал горожанин.

В итоге мировой судья постановил взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. «В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать», — говорится в решении суда.

В беседе с URA.RU мужчина пояснил, что доволен принятым судом решением. Он выразил надежду, что это побудит остальных жителей Чусового, недовольных коммунальщиками, отстаивать свои права. «Дело не в деньгах. Даже если бы суд присудил „Гортеэплоэнерго“ одну копейку, я был бы доволен решением, поскольку это и есть торжество справедливости, я так считаю», — отметил собеседник агентства.

Единственным учредителем МУП «Гортеплоэнерго» является окружная администрация. В картотеке Арбитражного суда Пермского края указано, что организация является ответчиком по делу «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения». Так, ПАО «Пермская энергосбытовая компания» взыскивает с «Гортеплоэнерго» 11,9 млн рублей, а ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» — 2,7 млн рублей.