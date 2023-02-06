Пермским депутатам реставрируют балкон

В Перми впервые ремонтируют балкон здания Законодательного собрания

07 февраля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Балкон «Дома Советов» отреставрируют к середине мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В здании Законодательного собрания Пермского края, которое ранее называли «Дом Советов», приступили к ремонту балкона. Как отметили в пресс-службе краевого парламента, реставрация проводится впервые со дня постройки. «Ремонт будет проведен впервые с момента постройки. Согласно техническому заданию, планируется отремонтировать лоджию и заменить ограждения», — сообщается в telegram-канале ЗС. Кроме балкона рабочие восстановят отделку в холле седьмого этажа. Завершить работы планируется к середине мая. Здание, где сейчас расположены законодательное собрание, а также другие ведомства региона, было построено в 1973 году. В 1980-х многие стали называть его Белым домом, так как серую штукатурку на фасаде заменили белый мрамор. Здание является объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

В здании Законодательного собрания Пермского края, которое ранее называли «Дом Советов», приступили к ремонту балкона. Как отметили в пресс-службе краевого парламента, реставрация проводится впервые со дня постройки. «Ремонт будет проведен впервые с момента постройки. Согласно техническому заданию, планируется отремонтировать лоджию и заменить ограждения», — сообщается в telegram-канале ЗС. Кроме балкона рабочие восстановят отделку в холле седьмого этажа. Завершить работы планируется к середине мая. Здание, где сейчас расположены законодательное собрание, а также другие ведомства региона, было построено в 1973 году. В 1980-х многие стали называть его Белым домом, так как серую штукатурку на фасаде заменили белый мрамор. Здание является объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.