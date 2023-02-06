Пермским депутатам реставрируют балкон

В здании Законодательного собрания Пермского края, которое ранее называли «Дом Советов», приступили к ремонту балкона. Как отметили в пресс-службе краевого парламента, реставрация проводится впервые со дня постройки.
«Ремонт будет проведен впервые с момента постройки. Согласно техническому заданию, планируется отремонтировать лоджию и заменить ограждения», — сообщается в telegram-канале ЗС. Кроме балкона рабочие восстановят отделку в холле седьмого этажа. Завершить работы планируется к середине мая.
Здание, где сейчас расположены законодательное собрание, а также другие ведомства региона, было построено в 1973 году. В 1980-х многие стали называть его Белым домом, так как серую штукатурку на фасаде заменили белый мрамор. Здание является объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.
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