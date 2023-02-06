06 февраля 2023

Пермским депутатам реставрируют балкон

В Перми впервые ремонтируют балкон здания Законодательного собрания
© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, здание заксобрания пермского края
Балкон «Дома Советов» отреставрируют к середине мая Фото:

В здании Законодательного собрания Пермского края, которое ранее называли «Дом Советов», приступили к ремонту балкона. Как отметили в пресс-службе краевого парламента, реставрация проводится впервые со дня постройки.

«Ремонт будет проведен впервые с момента постройки. Согласно техническому заданию, планируется отремонтировать лоджию и заменить ограждения», — сообщается в telegram-канале ЗС. Кроме балкона рабочие восстановят отделку в холле седьмого этажа. Завершить работы планируется к середине мая.

Здание, где сейчас расположены законодательное собрание, а также другие ведомства региона, было построено в 1973 году. В 1980-х многие стали называть его Белым домом, так как серую штукатурку на фасаде заменили белый мрамор. Здание является объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

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В здании Законодательного собрания Пермского края, которое ранее называли «Дом Советов», приступили к ремонту балкона. Как отметили в пресс-службе краевого парламента, реставрация проводится впервые со дня постройки. «Ремонт будет проведен впервые с момента постройки. Согласно техническому заданию, планируется отремонтировать лоджию и заменить ограждения», — сообщается в telegram-канале ЗС. Кроме балкона рабочие восстановят отделку в холле седьмого этажа. Завершить работы планируется к середине мая. Здание, где сейчас расположены законодательное собрание, а также другие ведомства региона, было построено в 1973 году. В 1980-х многие стали называть его Белым домом, так как серую штукатурку на фасаде заменили белый мрамор. Здание является объектом культурного наследия — памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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