Врач назвала самое тяжелое блюдо для пищеварения

Терапевт Чиркова: мясо значительно затрудняет переваривание
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Жир провоцирует замедленное переваривание и выработку токсинов Фото:

Жирное и жареное мясо является самым тяжелым блюдом для пищеварения, так как жир, препятствуя работе желудочного сока, затрудняет переваривание. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова.

«Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии», — передает слова Чирковой NEWS.ru. Она добавила, что жареное или жирное мясо надолго остается в желудке, что провоцирует выработку токсинов. Причинами этого является то, что жир затрудняет выработку желудочного сока и замедляет переваривание.

Усугубить ситуацию может употребление вместе с мясом жареной картошки, которое приведет к вздутию. Салаты, состоящие из большой группы продуктов, также перегружают работу желудочно-кишечного тракта, заключила Чиркова.

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Жирное и жареное мясо является самым тяжелым блюдом для пищеварения, так как жир, препятствуя работе желудочного сока, затрудняет переваривание. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. «Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии», — передает слова Чирковой NEWS.ru. Она добавила, что жареное или жирное мясо надолго остается в желудке, что провоцирует выработку токсинов. Причинами этого является то, что жир затрудняет выработку желудочного сока и замедляет переваривание. Усугубить ситуацию может употребление вместе с мясом жареной картошки, которое приведет к вздутию. Салаты, состоящие из большой группы продуктов, также перегружают работу желудочно-кишечного тракта, заключила Чиркова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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