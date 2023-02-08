Врач назвала самое тяжелое блюдо для пищеварения

Терапевт Чиркова: мясо значительно затрудняет переваривание

08 февраля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Жир провоцирует замедленное переваривание и выработку токсинов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жирное и жареное мясо является самым тяжелым блюдом для пищеварения, так как жир, препятствуя работе желудочного сока, затрудняет переваривание. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. «Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии», — передает слова Чирковой NEWS.ru . Она добавила, что жареное или жирное мясо надолго остается в желудке, что провоцирует выработку токсинов. Причинами этого является то, что жир затрудняет выработку желудочного сока и замедляет переваривание. Усугубить ситуацию может употребление вместе с мясом жареной картошки, которое приведет к вздутию. Салаты, состоящие из большой группы продуктов, также перегружают работу желудочно-кишечного тракта, заключила Чиркова.

Жирное и жареное мясо является самым тяжелым блюдом для пищеварения, так как жир, препятствуя работе желудочного сока, затрудняет переваривание. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. «Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии», — передает слова Чирковой NEWS.ru. Она добавила, что жареное или жирное мясо надолго остается в желудке, что провоцирует выработку токсинов. Причинами этого является то, что жир затрудняет выработку желудочного сока и замедляет переваривание. Усугубить ситуацию может употребление вместе с мясом жареной картошки, которое приведет к вздутию. Салаты, состоящие из большой группы продуктов, также перегружают работу желудочно-кишечного тракта, заключила Чиркова.