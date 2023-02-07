Игорь Ткачев назвал достижения регионального надзорного ведомства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск приехал заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев, где 8 февраля он принимает участие в заседании коллегии областной прокуратуры по итогам работы в 2022 году. Как передает корреспондент URA.RU, в своем докладе Ткачев назвал основные достижения регионального надзорного ведомства.

«В 2022 году прокуратуре удалось добиться строительства десяти ФАПов, детского садика в Копейске, добиться модернизации 26 медицинских организаций на 92 объектах. При помощи прокуратуры ликвидирована задолженность по зарплате на 100 млн рублей перед тремя тысячами сотрудников. В регионе для 896 сирот приобретены квартиры», — заявил Ткачев.

Особое внимание Ткачев уделил борьбе с коррупцией. В области было осуждено около 300 коррупционеров.

По словам главного прокурора региона Карена Габриеляна, в ходе надзорного сопровождения нацпроектов в регионе выявлено свыше 500 нарушений закона. Прокуратурой устанавливаются факты несоблюдения сроков и исполнения госконтрактов.

«В текущем году меры по обеспечению законности использования земли и средств, выделенных на реализацию нацпроектов и госпрограмм, должны быть усилены. Эта работа будет выполняться совместно с правоохранительными органами, Росмониторингом, Главным контрольным управлением, КСП и другими ведомствами», — доложил Габриелян.

Присутствующий на заседании губернатор Алексей Текслер отметил, что ситуация в области меняется к лучшему. Прокуратура, пор его словам, активно защищает интересы как жителей, так и предпринимателей.

Прокуратуре удалось добиться строительства десяти ФАПов в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При содействии прокуратуры в области было осуждено 300 коррупционеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU