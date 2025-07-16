СК начал проверку после падения балкона с мужчиной в Кыштыме

В Кыштыме Челябинской области после падения балкона, на котором находился мужчина, начата следственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
«По данному факту в следственном отделе по городу Кыштым регионального СКР организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Балкон рухнул у дома №6 по улице Республики, когда на нем находился мужчина. По данным очевидцев, он был госпитализирован с ушибом локтя.
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