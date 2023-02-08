Соратница мэра Екатеринбурга ушла в госкорпорацию

Галина Токарева проработала с Алексеем Орловым почти десять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соратница мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Галина Токарева увольняется из администрации и переходит в Свердловскую железную дорогу (СвЖД). Она возглавила службу корпоративных коммуникаций. Соответствующее внутреннее распоряжение уже подписано, рассказал источник URA.RU в госкорпорации.

К работе в новом статусе Токарева приступит в начале следующей недели. Позиция, которую она заняла, освободилась в октябре 2022-го, когда в Таиланде при загадочных обстоятельствах утонула Елена Радченко, отвечавшая за весь пиар СвЖД более десяти лет.

Дозвониться до Токаревой вечером 8 февраля не удалось. Долгое время она была советницей Орлова, когда тот трудился в областном правительстве, и пришла в мэрию в декабре 2020-го вместе с ним. С марта 2021-го чиновница возглавляла департамент общественных связей горадминистрации.

По какой причине Токарева покидает муниципальную власть, доподлинно неизвестно. Один источник URA.RU заявил о неких противоречиях (не с Орловым), другой — объяснил рокировку более выгодными условиями, предложенными Токаревой в СвЖД.