Пермякам покажут 3D-модели черепов древних ящеров

Окунуться в мир палеонтологии можно будет в ДК Пушкина (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми открывается выставка, посвященная самым масштабным в России палеонтологическим раскопкам. Они проходили в Прикамье недалеко от Очера по руководством Петра Чудинова, который открыл множество доисторических ящеров. Увидеть их можно будет в ДК им. Пушкина.

«На выставке представлены: фотолетопись раскопок в Очере — самых масштабных в истории отечественной палеонтологии, 3D-модели черепов ящеров пермского периода, минералы и окаменелости. А также научные реконструкции обитателей ландшафтов Пермского периода, впервые описанных Петром Чудиновым», — сообщается на странице Пермского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».

Посетители увидят эстемменозуха уральского и эстемменозуха удивительного, биармозуха, платиопозавра и других ящеров. Выставка будет работать с 16 февраля по 17 марта.