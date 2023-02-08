08 февраля 2023

Пермякам покажут 3D-модели черепов древних ящеров

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Бесплатный день в Музее пермских древностей. Пермь, музей древностей, скелет динозавра
Окунуться в мир палеонтологии можно будет в ДК Пушкина (архивное фото) Фото:

В Перми открывается выставка, посвященная самым масштабным в России палеонтологическим раскопкам. Они проходили в Прикамье недалеко от Очера по руководством Петра Чудинова, который открыл множество доисторических ящеров. Увидеть их можно будет в ДК им. Пушкина.

«На выставке представлены: фотолетопись раскопок в Очере — самых масштабных в истории отечественной палеонтологии, 3D-модели черепов ящеров пермского периода, минералы и окаменелости. А также научные реконструкции обитателей ландшафтов Пермского периода, впервые описанных Петром Чудиновым», — сообщается на странице Пермского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».

Посетители увидят эстемменозуха уральского и эстемменозуха удивительного, биармозуха, платиопозавра и других ящеров. Выставка будет работать с 16 февраля по 17 марта.

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В Перми открывается выставка, посвященная самым масштабным в России палеонтологическим раскопкам. Они проходили в Прикамье недалеко от Очера по руководством Петра Чудинова, который открыл множество доисторических ящеров. Увидеть их можно будет в ДК им. Пушкина. «На выставке представлены: фотолетопись раскопок в Очере — самых масштабных в истории отечественной палеонтологии, 3D-модели черепов ящеров пермского периода, минералы и окаменелости. А также научные реконструкции обитателей ландшафтов Пермского периода, впервые описанных Петром Чудиновым», — сообщается на странице Пермского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте». Посетители увидят эстемменозуха уральского и эстемменозуха удивительного, биармозуха, платиопозавра и других ящеров. Выставка будет работать с 16 февраля по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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