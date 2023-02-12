Политолог оценил, как смена главы НАТО повлияет на Россию

Политолог Крутаков: на пост главы НАТО может прийти более агрессивный человек

12 февраля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

На смену Столтенбергу на пост главы НАТО может прийти более агрессивный человек, заявил Леонид Крутаков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Смена главы Североатлантического альянса (НАТО) никак не повлияет на отношение организации к России, в то время, как на смену действующему главе Йенсу Столтенбергу может прийти более агрессивный человек. Об этом рассказал политолог Леонид Крутаков. «Видимо, на позиции генсека НАТО требуется более агрессивный человек», — передает слова Крутакова Пятый канал. Он добавил, что на посту главы альянса сейчас хотят видеть чиновника, готового незамедлительно пойти на крайние меры. При этом преемник Столтенберга не будет американцем, так как у США задача назначить на этот пост европейского представителя, показав тем самым единство западного мира. Ранее официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что у Столтенберга отсутствуют намерения на продление срока своих полномочий на посту генсека НАТО, сообщает деловое издание «Взгляд». Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, что помощь в развитии украинской оборонной промышленности происходит в рамках устоявшейся стратегии альянса по противостоянию России.

Смена главы Североатлантического альянса (НАТО) никак не повлияет на отношение организации к России, в то время, как на смену действующему главе Йенсу Столтенбергу может прийти более агрессивный человек. Об этом рассказал политолог Леонид Крутаков. «Видимо, на позиции генсека НАТО требуется более агрессивный человек», — передает слова Крутакова Пятый канал. Он добавил, что на посту главы альянса сейчас хотят видеть чиновника, готового незамедлительно пойти на крайние меры. При этом преемник Столтенберга не будет американцем, так как у США задача назначить на этот пост европейского представителя, показав тем самым единство западного мира. Ранее официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что у Столтенберга отсутствуют намерения на продление срока своих полномочий на посту генсека НАТО, сообщает деловое издание «Взгляд». Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, что помощь в развитии украинской оборонной промышленности происходит в рамках устоявшейся стратегии альянса по противостоянию России.