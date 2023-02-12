Челябинская область вошла в десятку регионов с низкой ценой бензина

Стоимость литра бензина в Челябинской области оказалась одной из самых низких в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область оказалась в ТОП-10 регионов с низкой стоимостью бензина. Данные озвучили в рейтинговом агентстве «ПромРейтинг».

«Эксперты оценили средние цены на бензин в регионах России на конец 2022 года в регионах и составил их рэнкинг. Челябинская область со стоимостью за литр в 48,46 рубля вошла в ТОП-10», — отметил «ПромРейтинг» в своем отчете на сайте.

Возглавил рейтинг Алтайский край. Там бензин стоил 45,87 рубля за литр. В топе регионов также Томская и Курганская области, Марий Эл, Новосибирская область, Татарстан, ЯНАО, Рязанская область, Башкортостан.

Также в агентстве составили антирейтинг регионов с самой дорогой стоимостью бензина. Возглавил список Чкуотский автономный округ (64,3 рубля за литр). Также в антисписке субъектов Сахалинская область, Якутия, Крым и другие регионы.