12 февраля 2023

Челябинская область вошла в десятку регионов с низкой ценой бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на Челябавтотрансе. Автобусы. Челябинск., бензин, заправка, колонка, азс
Стоимость литра бензина в Челябинской области оказалась одной из самых низких в стране Фото:

Челябинская область оказалась в ТОП-10 регионов с низкой стоимостью бензина. Данные озвучили в рейтинговом агентстве «ПромРейтинг».

«Эксперты оценили средние цены на бензин в регионах России на конец 2022 года в регионах и составил их рэнкинг. Челябинская область со стоимостью за литр в 48,46 рубля вошла в ТОП-10», — отметил «ПромРейтинг» в своем отчете на сайте.

Возглавил рейтинг Алтайский край. Там бензин стоил 45,87 рубля за литр. В топе регионов также Томская и Курганская области, Марий Эл, Новосибирская область, Татарстан, ЯНАО, Рязанская область, Башкортостан.

Также в агентстве составили антирейтинг регионов с самой дорогой стоимостью бензина. Возглавил список Чкуотский автономный округ (64,3 рубля за литр). Также в антисписке субъектов Сахалинская область, Якутия, Крым и другие регионы.

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Челябинская область оказалась в ТОП-10 регионов с низкой стоимостью бензина. Данные озвучили в рейтинговом агентстве «ПромРейтинг». «Эксперты оценили средние цены на бензин в регионах России на конец 2022 года в регионах и составил их рэнкинг. Челябинская область со стоимостью за литр в 48,46 рубля вошла в ТОП-10», — отметил «ПромРейтинг» в своем отчете на сайте. Возглавил рейтинг Алтайский край. Там бензин стоил 45,87 рубля за литр. В топе регионов также Томская и Курганская области, Марий Эл, Новосибирская область, Татарстан, ЯНАО, Рязанская область, Башкортостан. Также в агентстве составили антирейтинг регионов с самой дорогой стоимостью бензина. Возглавил список Чкуотский автономный округ (64,3 рубля за литр). Также в антисписке субъектов Сахалинская область, Якутия, Крым и другие регионы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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