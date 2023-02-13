Артисты из Донецка дадут три спектакля в Нижнем Тагиле

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Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, театр кукол
В Свердловскую область приедут артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра Фото:

Артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра (РАМТ) приедут в Нижний Тагил (Свердловская область) с гастролями. Они покажут спектакли «Левша», «Человек из Подольска» и «У ковчега в восемь», сообщает пресс-служба тагильской администрации.

«В рамках единой гастрольной системы и под эгидой двух федеральных программ „Большие гастроли“ и „Мы — Россия“ 19 и 20 марта коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра представит тагильчанам три лучших спектакля», — говорится в анонсе.

Артисты представят спектакль «Левша» по повести Николая Лескова, пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», действие которой происходит в отделении полиции, но это не просто исполнительный орган, а полиция нравов и мыслей. А также спектакль «У ковчега в восемь», который в 2022 году удостоили диплома Международного театрального фестиваля «Поговорим о любви» в номинации «Лучший детский спектакль».

Гастроли донецких артистов будут сопровождаться выставкой художников города Макеевка «Донбасс — моя любовь», в экспозиции которой представят около 50 работ. В июне свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров договорились о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже уральских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.

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Артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра (РАМТ) приедут в Нижний Тагил (Свердловская область) с гастролями. Они покажут спектакли «Левша», «Человек из Подольска» и «У ковчега в восемь», сообщает пресс-служба тагильской администрации. «В рамках единой гастрольной системы и под эгидой двух федеральных программ „Большие гастроли“ и „Мы — Россия“ 19 и 20 марта коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра представит тагильчанам три лучших спектакля», — говорится в анонсе. Артисты представят спектакль «Левша» по повести Николая Лескова, пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», действие которой происходит в отделении полиции, но это не просто исполнительный орган, а полиция нравов и мыслей. А также спектакль «У ковчега в восемь», который в 2022 году удостоили диплома Международного театрального фестиваля «Поговорим о любви» в номинации «Лучший детский спектакль». Гастроли донецких артистов будут сопровождаться выставкой художников города Макеевка «Донбасс — моя любовь», в экспозиции которой представят около 50 работ. В июне свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров договорились о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже уральских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.
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