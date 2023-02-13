В МИД РФ назвали главное отличие стратегий России и Запада

Дипломат Пилипсон: Россия не лезет в дела других стран, как это делает Запад

14 февраля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Россия помогает другим странам оружием, не вмешиваясь в их внутренние дела, отметили в МИД РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Помогая другим странам вооружением, Россия не наживается на них с целью извлечения прибыли и не вмешивается в их внутренние дела. В этом состоит главное отличие российской стратегии от западной. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. «В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела», — сказал Юрий Пилипсон в разговоре с РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, не стравливает государства и народы в угоду своим собственным интересам, а военно-техническое сотрудничество страны с другими сторонами имеет исключительно прикладное значение. Говоря о различиях между Россией и Западом, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в РФ есть многообразие традиций и культур, что является залогом единства страны. Он также выступил с мнением, что России следует продвигать идею своей демократии, а не западной, понятной США.

Помогая другим странам вооружением, Россия не наживается на них с целью извлечения прибыли и не вмешивается в их внутренние дела. В этом состоит главное отличие российской стратегии от западной. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. «В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела», — сказал Юрий Пилипсон в разговоре с РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, не стравливает государства и народы в угоду своим собственным интересам, а военно-техническое сотрудничество страны с другими сторонами имеет исключительно прикладное значение. Говоря о различиях между Россией и Западом, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в РФ есть многообразие традиций и культур, что является залогом единства страны. Он также выступил с мнением, что России следует продвигать идею своей демократии, а не западной, понятной США.