Профессор пермского вуза исследовал блошиные рынки в России

14 февраля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Игорь Нарский побывал на блошиных рынках и в антикварных магазинах разных городов России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Преподаватель Пермского государственного университета (ПГНИУ) Игорь Нарский исследовал блошиные рынки и издал книгу об этом. Вместе с супругой Натальей он побывал в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Троицке. На сайте вуза сообщается, что автор книги о «барахолках» приглашает пермяков на встречу, посвященную выходу издания. «Книга „Незаметные истории, или Путешествие на блошиный рынок (Записки дилетантов)“ вышла в издательстве „Новое литературное обозрение“ в начале этого года. Авторы рассказывают истории о блошиных рынках и вещах, которые обретают новую жизнь, и одновременно исследуют это явление как особую среду со своими законами и региональными особенностями», — говорится на сайте ПГНИУ. Сам автор отмечает, что блошиный рынок — это не столько место, где спасают старые вещи от гибели на свалке, сколько место, куда приходят пообщаться. Нарский преподавал исторические дисциплины в университетах Германии и Швейцарии. С 2020 года является профессором Пермского госуниверситета. Презентация книги состоится 18 февраля в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15).

Преподаватель Пермского государственного университета (ПГНИУ) Игорь Нарский исследовал блошиные рынки и издал книгу об этом. Вместе с супругой Натальей он побывал в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Троицке. На сайте вуза сообщается, что автор книги о «барахолках» приглашает пермяков на встречу, посвященную выходу издания. «Книга „Незаметные истории, или Путешествие на блошиный рынок (Записки дилетантов)“ вышла в издательстве „Новое литературное обозрение“ в начале этого года. Авторы рассказывают истории о блошиных рынках и вещах, которые обретают новую жизнь, и одновременно исследуют это явление как особую среду со своими законами и региональными особенностями», — говорится на сайте ПГНИУ. Сам автор отмечает, что блошиный рынок — это не столько место, где спасают старые вещи от гибели на свалке, сколько место, куда приходят пообщаться. Нарский преподавал исторические дисциплины в университетах Германии и Швейцарии. С 2020 года является профессором Пермского госуниверситета. Презентация книги состоится 18 февраля в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15).