13 февраля 2023

Банк «Открытие» ответил на обвинение в разводе на деньги жителей ХМАО

Банк «Открытие» не согласился с обвинениями жителей ХМАО в продаже ненужных продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, финансы, деньги
Наличие независимой гарантии не влияет на выдачу кредита Фото:

Банк «Открытие» отверг обвинение жителей ХМАО в том, что их сотрудники обязывают клиентов покупать ненужную независимую гарантию при оформлении кредита на автомобиль. Позицию финансовой организации URA.RU сообщили в пресс-службе банка.

Житель Сургута обратился в отделение общественного объединения по защите прав потребителей России с жалобой на банк «Открытие». Мужчина сообщил, что при оформлении кредита на автомобиль сотрудники банка обязали его купить независимую гарантию, которая обошлась ему в 180 тысяч рублей. «Покупка данной дополнительной услуги не является условием выдачи кредита, а ее оформление не влияет на кредитные условия. Это касается одобрения, размера ставки, оформления кредита и прочего», — сообщили в пресс-службе «Открытия».

Помимо этого, сотрудники финансовой организации отметили, что независимая гарантия приобреталась не у банка. И все, что касается ее условий, стоит адресовать продавцу.

Ранее URA.RU сообщало, что банк «Открытие» обвинили в разводе на деньги клиентов из ХМАО. Житель Сургута сообщил, что сотрудники финансовой организации обязывают покупать независимую гарантию перед оформлением кредита на машину.

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Банк «Открытие» отверг обвинение жителей ХМАО в том, что их сотрудники обязывают клиентов покупать ненужную независимую гарантию при оформлении кредита на автомобиль. Позицию финансовой организации URA.RU сообщили в пресс-службе банка. Житель Сургута обратился в отделение общественного объединения по защите прав потребителей России с жалобой на банк «Открытие». Мужчина сообщил, что при оформлении кредита на автомобиль сотрудники банка обязали его купить независимую гарантию, которая обошлась ему в 180 тысяч рублей. «Покупка данной дополнительной услуги не является условием выдачи кредита, а ее оформление не влияет на кредитные условия. Это касается одобрения, размера ставки, оформления кредита и прочего», — сообщили в пресс-службе «Открытия». Помимо этого, сотрудники финансовой организации отметили, что независимая гарантия приобреталась не у банка. И все, что касается ее условий, стоит адресовать продавцу. Ранее URA.RU сообщало, что банк «Открытие» обвинили в разводе на деньги клиентов из ХМАО. Житель Сургута сообщил, что сотрудники финансовой организации обязывают покупать независимую гарантию перед оформлением кредита на машину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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