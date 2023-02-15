15 февраля 2023

Талисмана пермского футбольного клуба помог бойцам СВО. Видео

Рысенок Макар из пермского ФК «Амкар» передал фирменную одежду клуба на фронт для участников спецоперации
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Фестиваль уличной танцевальной культуры  TIME IS UP. Пермь, молодежная мода, time is up, амкар макар, чикишев роман
Талисман пермского ФК принял участие в отправке помощи участникам спецоперации Фото:

Рысенок Макар (талисман пермского ФК «Амкар») побывал в пункте сбора организации «Народный фронт. Все для победы!» и принял участие в отправке груза на передовую. Этой информацией поделились волонтеры общественного движения.

«Рысенок Макар из пермского футбольного клуба „Амкар“ побывал в пункте сбора Народного фронта и передал слова поддержки и фирменную одежду клуба, бутсы и подушки. Все это будет передано нашим землякам на фронт в память о доме», — указано в telegram-канале организации.

Талисман футбольного клуба также помог отгрузить 34 кг меда. Его для пермских участников специальной военной операции подготовил пасечник из поселка Юг специально ко Дню защитника Отечества, написано в сообщении.

Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения мирных жителей Донбасса от многолетнего угнетения со стороны киевского режима, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.

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Рысенок Макар (талисман пермского ФК «Амкар») побывал в пункте сбора организации «Народный фронт. Все для победы!» и принял участие в отправке груза на передовую. Этой информацией поделились волонтеры общественного движения. «Рысенок Макар из пермского футбольного клуба „Амкар“ побывал в пункте сбора Народного фронта и передал слова поддержки и фирменную одежду клуба, бутсы и подушки. Все это будет передано нашим землякам на фронт в память о доме», — указано в telegram-канале организации. Талисман футбольного клуба также помог отгрузить 34 кг меда. Его для пермских участников специальной военной операции подготовил пасечник из поселка Юг специально ко Дню защитника Отечества, написано в сообщении. Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения мирных жителей Донбасса от многолетнего угнетения со стороны киевского режима, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.
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