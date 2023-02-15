Бастрыкин заинтересовался приговором свердловскому ветерану, обвиненному в развращении девочки

16 февраля 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Алексндр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела Ардиева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шеф Следственного комитета России Александр Бастрыкин занялся делом 66-летнего ветерана войны в Афганистане Фирата Ардиева из Алапаевска (Свердловская область), отправленного в колонию за развращение маленькой девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ранее установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, которые легли в основу обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ведомства. Бастрыкин обратил внимание на дело после того, как соответствующая информация появилась в СМИ. Родственники ветерана считают, что его оклеветали. Приговор Ардиеву вынесли 15 февраля. По версии следствия, он демонстрировал свои половые органы 10-летней девочке. Алапаевский городской суд отправил его в колонию на 12 лет.

Шеф Следственного комитета России Александр Бастрыкин занялся делом 66-летнего ветерана войны в Афганистане Фирата Ардиева из Алапаевска (Свердловская область), отправленного в колонию за развращение маленькой девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ранее установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, которые легли в основу обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ведомства. Бастрыкин обратил внимание на дело после того, как соответствующая информация появилась в СМИ. Родственники ветерана считают, что его оклеветали. Приговор Ардиеву вынесли 15 февраля. По версии следствия, он демонстрировал свои половые органы 10-летней девочке. Алапаевский городской суд отправил его в колонию на 12 лет.