Бастрыкин заинтересовался приговором свердловскому ветерану, обвиненному в развращении девочки

Шеф Следственного комитета России Александр Бастрыкин занялся делом 66-летнего ветерана войны в Афганистане Фирата Ардиева из Алапаевска (Свердловская область), отправленного в колонию за развращение маленькой девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ранее установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, которые легли в основу обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале ведомства. Бастрыкин обратил внимание на дело после того, как соответствующая информация появилась в СМИ. Родственники ветерана считают, что его оклеветали.
Приговор Ардиеву вынесли 15 февраля. По версии следствия, он демонстрировал свои половые органы 10-летней девочке. Алапаевский городской суд отправил его в колонию на 12 лет.
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