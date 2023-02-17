Aviation Week: сбитый ВВС США зонд мог быть воздушным шаром из любительского кружка

17 февраля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

На обычный воздушный шарик истратили ракеты с тепловым наведением Фото: miliman/pickupimage.com Сбитый военными летчиками США летающий объект мог быть обычным воздушным шаром за двенадцать долларов, который запустили участники любительского кружка из штата Иллинойс. Такое мнение высказали эксперты издания, специализирующегося на новостях об авиации, Aviation Week. «Маленький летающий по миру шар объявлен пропавшим кружком из Иллинойса 15 февраля. Он стал вариантом, способным объяснить появление одного из трех загадочных объектов, сбитых четырьмя ракетами с тепловым наведением, запущенными с самолетов ВВС США», — говорится в материале издания. Как отметили обозреватели, на запуск ракет для сбития зонда американское командование потратило около 400 000 долларов. Как уточнили обозреватели, в кружке забеспокоились о пропаже шара 15 февраля. На нем были приспособления для отслеживания частиц воздуха и в последний раз его фиксировали над Аляской 10 февраля. В этот же день «ястребы» американских ВВС отчитались об уничтоженном объекте в этом секторе. На шаре были смонтированы микросхемы и приспособления стоимостью до 180 долларов. И пока члены кружка не выдвинули обвинений властям.



Американские военные специалисты обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата микросхемы и датчики, предположив, что это разведывательное оборудование. Полковник запаса Сергей Хатылев рассказал URA.RU, что разведывательные зонды эффективнее изучают местность, чем спутники, поскольку они ближе к земле и не имеют высокой скорости передвижения. В связи с этим государства все чаще прибегают к использованию подобных аппаратов. И привлекаются военные силы к их уничтожению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбитый военными летчиками США летающий объект мог быть обычным воздушным шаром за двенадцать долларов, который запустили участники любительского кружка из штата Иллинойс. Такое мнение высказали эксперты издания, специализирующегося на новостях об авиации, Aviation Week. «Маленький летающий по миру шар объявлен пропавшим кружком из Иллинойса 15 февраля. Он стал вариантом, способным объяснить появление одного из трех загадочных объектов, сбитых четырьмя ракетами с тепловым наведением, запущенными с самолетов ВВС США», — говорится в материале издания. Как отметили обозреватели, на запуск ракет для сбития зонда американское командование потратило около 400 000 долларов. Как уточнили обозреватели, в кружке забеспокоились о пропаже шара 15 февраля. На нем были приспособления для отслеживания частиц воздуха и в последний раз его фиксировали над Аляской 10 февраля. В этот же день «ястребы» американских ВВС отчитались об уничтоженном объекте в этом секторе. На шаре были смонтированы микросхемы и приспособления стоимостью до 180 долларов. И пока члены кружка не выдвинули обвинений властям. Американские военные специалисты обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата микросхемы и датчики, предположив, что это разведывательное оборудование. Полковник запаса Сергей Хатылев рассказал URA.RU, что разведывательные зонды эффективнее изучают местность, чем спутники, поскольку они ближе к земле и не имеют высокой скорости передвижения. В связи с этим государства все чаще прибегают к использованию подобных аппаратов. И привлекаются военные силы к их уничтожению.