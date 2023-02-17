Ученый Кособоков предупредил о высокой сейсмичности Стамбула

18 февраля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В турецких СМИ опасаются мощного землетрясения в Стамбуле Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Самый крупный город Турции Стамбул обладает высокой сейсмической активностью, однако нет оснований полагать, что сильные землетрясения перебросятся с восточной на западную часть страны. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. «Если говорить в качественных терминах, то [вероятность землетрясения] довольно высокая. Район Стамбула, в частности, высоко сейсмичное место. Перекинется ли это туда? В настоящий момент никто это сказать не может, потому что расстояния достаточно большие, чтобы так произошло перераспределение напряжения. Более того, чтобы там возникли предпосылки предвестникового характера, об этом сказать трудно, если вообще возможно», — сказал Владимир Кособоков. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира. По последним данным число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044. Для туристов из России была запущена горячая линия. Ряд местных СМИ сообщили, что следующие мощные толчки могут произойти в Стамбуле, так как город находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Что повлечет намного большие потери, чем были после ЧП на востоке страны. По данным Travelata.ru, из-за серии землетрясений спрос на организованные туры в Турцию сократился на 25%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самый крупный город Турции Стамбул обладает высокой сейсмической активностью, однако нет оснований полагать, что сильные землетрясения перебросятся с восточной на западную часть страны. Об этом URA.RU рассказал старший научный сотрудник Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. «Если говорить в качественных терминах, то [вероятность землетрясения] довольно высокая. Район Стамбула, в частности, высоко сейсмичное место. Перекинется ли это туда? В настоящий момент никто это сказать не может, потому что расстояния достаточно большие, чтобы так произошло перераспределение напряжения. Более того, чтобы там возникли предпосылки предвестникового характера, об этом сказать трудно, если вообще возможно», — сказал Владимир Кособоков. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Землетрясение ощущалось в 16 странах мира. По последним данным число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044. Для туристов из России была запущена горячая линия. Ряд местных СМИ сообщили, что следующие мощные толчки могут произойти в Стамбуле, так как город находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Что повлечет намного большие потери, чем были после ЧП на востоке страны. По данным Travelata.ru, из-за серии землетрясений спрос на организованные туры в Турцию сократился на 25%.