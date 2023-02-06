В Турции открыли горячую линию для российских туристов

Для туристов из России открыта горячая линия в Турции. Об этом сообщили в правительственном telegram-канале.
«В связи с землетрясением открыта горячая линия для туристов из РФ, которым требуется помощь. Данных о пострадавших российских туристах на данный момент не поступало», — рассказали в правительственном telegram-канале для информирования граждан России «Объясняем.рф»
Для путешественников по турпутевке — горячая линия Ассоциации «Турпомощь» +7-499-678-12-03. Для самостоятельно путешествующих рекомендовано обращаться в МИД России -+7-495-695-45-45.
Ранее URA сообщало о мощном землетрясении в Турции, произошедшем 6 февраля. Природная катастрофа признана самой крупной в регионе за последние десятилетия.
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Для туристов из России открыта горячая линия в Турции. Об этом сообщили в правительственном telegram-канале. «В связи с землетрясением открыта горячая линия для туристов из РФ, которым требуется помощь. Данных о пострадавших российских туристах на данный момент не поступало», — рассказали в правительственном telegram-канале для информирования граждан России «Объясняем.рф» Для путешественников по турпутевке — горячая линия Ассоциации «Турпомощь» +7-499-678-12-03. Для самостоятельно путешествующих рекомендовано обращаться в МИД России -+7-495-695-45-45. Ранее URA сообщало о мощном землетрясении в Турции, произошедшем 6 февраля. Природная катастрофа признана самой крупной в регионе за последние десятилетия.