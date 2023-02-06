В Турции открыли горячую линию для российских туристов Горячая линия для туристов из РФ открыта в Турции 07 февраля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 + Горячая линия для российских туристов открыта в Турции Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Для туристов из России открыта горячая линия в Турции. Об этом сообщили в правительственном telegram-канале. «В связи с землетрясением открыта горячая линия для туристов из РФ, которым требуется помощь. Данных о пострадавших российских туристах на данный момент не поступало», — рассказали в правительственном telegram-канале для информирования граждан России «Объясняем.рф» Для путешественников по турпутевке — горячая линия Ассоциации «Турпомощь» +7-499-678-12-03. Для самостоятельно путешествующих рекомендовано обращаться в МИД России -+7-495-695-45-45. Ранее URA сообщало о мощном землетрясении в Турции, произошедшем 6 февраля. Природная катастрофа признана самой крупной в регионе за последние десятилетия. Для туристов из России открыта горячая линия в Турции. Об этом сообщили в правительственном telegram-канале. «В связи с землетрясением открыта горячая линия для туристов из РФ, которым требуется помощь. Данных о пострадавших российских туристах на данный момент не поступало», — рассказали в правительственном telegram-канале для информирования граждан России «Объясняем.рф» Для путешественников по турпутевке — горячая линия Ассоциации «Турпомощь» +7-499-678-12-03. Для самостоятельно путешествующих рекомендовано обращаться в МИД России -+7-495-695-45-45. Ранее URA сообщало о мощном землетрясении в Турции, произошедшем 6 февраля. Природная катастрофа признана самой крупной в регионе за последние десятилетия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям