Главу СК заинтересовал протест дочери найденного в сугробе пациента в Пермском крае

Мертвого мужчину нашли в сугробе под окнами больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пациенте, которого нашли мертвым под окнами больницы в Чайковском (Пермский край), сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для вмешательства послужили публикации в СМИ, в которых дочь погибшего оспаривает процессуальное решение следователей.

«Председатель СК России поручил представить доклад о результатах проверки по факту смерти мужчины в Пермском крае. В Прикамье под окнами медицинского учреждения было обнаружено тело пациента. Дочь умершего мужчины не согласна с вынесенным следственными органами СКР по Пермскому краю процессуальным решением», — указано в ведомственном telegram-канале.

По версии следствия, смерть мужчины носит не криминальный характер. В настоящее время запланирован личный прием дочери погибшего для детального разъяснения результатов проверки, пояснили в пресс-службе Следкома РФ.