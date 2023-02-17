17 февраля 2023

Главу СК заинтересовал протест дочери найденного в сугробе пациента в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, сугроб, машина скорой помощи, скорая помошь
Мертвого мужчину нашли в сугробе под окнами больницы Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пациенте, которого нашли мертвым под окнами больницы в Чайковском (Пермский край), сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для вмешательства послужили публикации в СМИ, в которых дочь погибшего оспаривает процессуальное решение следователей.

«Председатель СК России поручил представить доклад о результатах проверки по факту смерти мужчины в Пермском крае. В Прикамье под окнами медицинского учреждения было обнаружено тело пациента. Дочь умершего мужчины не согласна с вынесенным следственными органами СКР по Пермскому краю процессуальным решением», — указано в ведомственном telegram-канале.

По версии следствия, смерть мужчины носит не криминальный характер. В настоящее время запланирован личный прием дочери погибшего для детального разъяснения результатов проверки, пояснили в пресс-службе Следкома РФ.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пациенте, которого нашли мертвым под окнами больницы в Чайковском (Пермский край), сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для вмешательства послужили публикации в СМИ, в которых дочь погибшего оспаривает процессуальное решение следователей. «Председатель СК России поручил представить доклад о результатах проверки по факту смерти мужчины в Пермском крае. В Прикамье под окнами медицинского учреждения было обнаружено тело пациента. Дочь умершего мужчины не согласна с вынесенным следственными органами СКР по Пермскому краю процессуальным решением», — указано в ведомственном telegram-канале. По версии следствия, смерть мужчины носит не криминальный характер. В настоящее время запланирован личный прием дочери погибшего для детального разъяснения результатов проверки, пояснили в пресс-службе Следкома РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...