Главу СК заинтересовал протест дочери найденного в сугробе пациента в Пермском крае

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о пациенте, которого нашли мертвым под окнами больницы в Чайковском (Пермский край), сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для вмешательства послужили публикации в СМИ, в которых дочь погибшего оспаривает процессуальное решение следователей.
«Председатель СК России поручил представить доклад о результатах проверки по факту смерти мужчины в Пермском крае. В Прикамье под окнами медицинского учреждения было обнаружено тело пациента. Дочь умершего мужчины не согласна с вынесенным следственными органами СКР по Пермскому краю процессуальным решением», — указано в ведомственном telegram-канале.
По версии следствия, смерть мужчины носит не криминальный характер. В настоящее время запланирован личный прием дочери погибшего для детального разъяснения результатов проверки, пояснили в пресс-службе Следкома РФ.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.