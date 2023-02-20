20 февраля 2023

Главный терапевт Пермского края подсказала безопасную норму блинов

Доктор Корягина советует пермякам есть не более двух блинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпекание масленичных блинов. Москва, блины, сковородка, гжель, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи
В масленичную неделю блины на столе присутствуют в каждой российской семье Фото:

На масленичной неделе принято есть блины, но не стоит ими объедаться, говорит главный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, можно съедать не больше двух блинов в день и только при условии хорошего здоровья.

«При отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта, диабета и лишнего веса допустимо есть 1-2 блинчика с утра за завтраком со сметаной или вареньем. Или в обед, завернув в него овощи», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.

Корягина советует печь блины из гречневой, овсяной или рисовой муки и не добавлять в них сахар. Более полезны блины, сделанные без молока или на обезжиренном молоке.

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На масленичной неделе принято есть блины, но не стоит ими объедаться, говорит главный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, можно съедать не больше двух блинов в день и только при условии хорошего здоровья. «При отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта, диабета и лишнего веса допустимо есть 1-2 блинчика с утра за завтраком со сметаной или вареньем. Или в обед, завернув в него овощи», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина советует печь блины из гречневой, овсяной или рисовой муки и не добавлять в них сахар. Более полезны блины, сделанные без молока или на обезжиренном молоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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