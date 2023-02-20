Главный терапевт Пермского края подсказала безопасную норму блинов

Доктор Корягина советует пермякам есть не более двух блинов

21 февраля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

В масленичную неделю блины на столе присутствуют в каждой российской семье Фото: Владимир Андреев © URA.RU На масленичной неделе принято есть блины, но не стоит ими объедаться, говорит главный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, можно съедать не больше двух блинов в день и только при условии хорошего здоровья. «При отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта, диабета и лишнего веса допустимо есть 1-2 блинчика с утра за завтраком со сметаной или вареньем. Или в обед, завернув в него овощи», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина советует печь блины из гречневой, овсяной или рисовой муки и не добавлять в них сахар. Более полезны блины, сделанные без молока или на обезжиренном молоке.

На масленичной неделе принято есть блины, но не стоит ими объедаться, говорит главный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, можно съедать не больше двух блинов в день и только при условии хорошего здоровья. «При отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта, диабета и лишнего веса допустимо есть 1-2 блинчика с утра за завтраком со сметаной или вареньем. Или в обед, завернув в него овощи», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина советует печь блины из гречневой, овсяной или рисовой муки и не добавлять в них сахар. Более полезны блины, сделанные без молока или на обезжиренном молоке.