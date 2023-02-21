Боец ответил на видеопоздравление к 23 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пермский боец ЧВК «Вагнер», принимающий участие в спецоперации, поблагодарил воспитанников центра для инвалидов за поздравление с наступающим Днем защитника Отечества. Видео предоставил URA.RU сотрудник пермского представительства компании.

«Здравствуйте, уважаемые педагоги и воспитанники центра. Огромное спасибо вам за поздравление. Ваши слова поддержки очень нужны. Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий.

Педагог и несколько студентов одного из пермских учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья записали для ЧКВ «Вагнер» видеообращение. Они поздравили бойцов с 23 февраля и пожелали им вернуться домой с победой. Видео разместил telegram-канал «Прикамские витязи».

«Сегодня, когда вы выполняете свой долг, мы можем жить в безопасности, строить планы на будущее. За это мы благодарим вас. В трудную минуту помните: мы знаем о вас, ваши подвиги в Артемовске и Соледаре. Верим в торжество справедливости, поздравляем с праздником, желаем благополучия и новых побед. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми», — говорится в обращении.

URA.RU рассказывало, что ЧВК «Вагнер» начала новую рекламную кампанию в Перми в связи с набором кандидатов. Видеоролики, призывающие вступить в компанию, транслируются на главном пермском автовокзале и в городском общественном транспорте.