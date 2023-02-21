Рейс Scat Airlanes задержан в Кольцово на шесть часов
В аэропорту Кольцово задержали рейс DV-452 в Тараз (Жамбылская область, Казахстан) до 5:30. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет B-737 MAX8 авиакомпании Scat Airlanes должен был вылететь 21 февраля в 23:05.
«Рейс Екатеринбург-Тараз задержан до 5:30. Регистрация состоится с 2:00 до 4:50», — следует из онлайн-табло.
Конкретная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
Самолет вылетит из Екатеринбурга 22 февраля в 05:30
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