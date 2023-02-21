21 февраля 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на шесть часов. Скрин

В Кольцово задержали рейс Екатеринбург-Тараз на шесть часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
Рейс Scat Airlanes задержан в Кольцово на шесть часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс DV-452 в Тараз (Жамбылская область, Казахстан) до 5:30. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет B-737 MAX8 авиакомпании Scat Airlanes должен был вылететь 21 февраля в 23:05.

«Рейс Екатеринбург-Тараз задержан до 5:30. Регистрация состоится с 2:00 до 4:50», — следует из онлайн-табло.

Конкретная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.

Самолет вылетит из Екатеринбурга 22 февраля в 05:30

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В аэропорту Кольцово задержали рейс DV-452 в Тараз (Жамбылская область, Казахстан) до 5:30. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, самолет B-737 MAX8 авиакомпании Scat Airlanes должен был вылететь 21 февраля в 23:05. «Рейс Екатеринбург-Тараз задержан до 5:30. Регистрация состоится с 2:00 до 4:50», — следует из онлайн-табло. Конкретная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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