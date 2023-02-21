В ХМАО на праздники придет потепление до нуля градусов

Потепление ожидается в восточной половине ХМАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В восточную половину ХМАО придет потепление до 0 градусов днем, при этом в среднем температура воздуха по всему региону в праздничные дни составит 6-13 градусов ниже нуля. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«23 февраля на большей части территории снег различной интенсивности, местами метель. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, по востоку порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -2,-7 градусов, местами -12,-17 градусов, по северо-западу -19,-24 градуса, днем -1,-6 градусов, местами -7,-12 градусов. 24 февраля небольшой, местами умеренный снег. Ветер 3-8 м/с, днем по востоку порывы до 13 м/с. Температура ночью по западной половине -13,-18 градусов, местами -20,-25 градусов, по восточной половине -2,-7 градусов, днем -8,-13 градусов, по востоку 0,-5 градусов», — сказано в прогнозе.

По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске 23 и 24 февраля температура днем составит минус 2-6 градусов, а в субботу и воскресенье опустится до -15 градусов. В четверг и пятницу ожидается небольшой снег. Ветер до 8 м/с.

В Сургуте, судя по прогнозу синоптиков, 23 февраля будет плюсовая температура — 1 градус выше нуля и небольшой снег с дождем. После этого температура постепенно начнет снижаться и к воскресенью опустится до -14 градусов днем. В пятницу также будет небольшой снег. Ветер до 14 м\с.

В Нижневартовске 23 февраля ожидается потепление до +2 градусов, в четверг и пятницу будет идти мокрый снег, в субботу и воскресенье также придет похолодание до -14 градусов. Ветер с порывами до 15 м/с.